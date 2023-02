Andalucía se suma a Madrid y recurre el impuesto a las grandes fortunas al Constitucional

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP en la región, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que el Consejo de Gobierno del próximo martes 14 de febrero aprobará un recurso de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Constitucional el gravamen temporal de solidaridad a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno central.

En un acto de presentación de candidatos a las elecciones municipales junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha defendido que el gobierno de Pedro Sánchez ha «pisoteado por la parte de atrás» la autonomía de Andalucía, ya que su gobierno aprobó en octubre de 2022 la bonificación del Impuesto al Patrimonio y con el nuevo gravamen se establece otra vez el recargo en las comunidades autónomas que lo hubieran modificado, la mayoría gobernadas por el PP.

El presidente andaluz ha justificado aquella decisión en que «no se recaudaba nada y era un elemento competidor con Portugal y con el resto de países europeos» y ha pedido que cambie el gobierno de España porque «Andalucía iría mucho mejor con un gobierno que entienda Andalucía, que respete Andalucía y que no pisotee la autonomía de Andalucía».

El gobierno andaluz se suma así al de la Comunidad de Madrid, presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso, que formalizó su propio recurso el pasado 1 de febrero alegando también invasión de competencias fiscales y financieras de la comunidad autónoma. En concreto, denunció que el nuevo impuesto suplanta las competencias autonómicas para la gestión de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008.

El nuevo tributo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez fue aprobado en el Congreso y en el Senado a finales de 2022 y supone imponer en todo el territorio común un impuesto sobre los patrimonios de más de tres millones de euros, bonificado por algunas comunidades autónomas. Algo por lo que, previsiblemente, se enfrentará también a un recurso de inconstitucionalidad de la patronal catalana Foment del Treball. Aunque el impuesto ha entrado en vigor en 2023, grava el patrimonio de 2022.

El PP cree que el 28M condicionará las elecciones generales

Por otra parte, el presidente Andaluz ha considerado en el acto que las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo «toman una dimensión muy amplia» porque, a su juicio, «no cabe duda de que lo que pase va a condicionar de manera notable lo que pase en las elecciones generales» de finales de 2023. Feijóo ha respaldado esta tesis en su intervención, animando al Gobierno a que «convoque elecciones ya», justo después del 28M, no para «beneficiar a los candidatos del PP» sino para que, Sánchez «se ahorre algún disgusto».

El líder nacional del PP ha centrado el resto de su discurso en explicar que «el Gobierno está ya en situación de colapso». De esta manera, ha repasado las acciones de algunos ministerios: «En política territorial mandan independentistas», en sanidad no se han convocado plazas, la vicepresidenta segunda está en «campaña personal fija discontinua», en exteriores «vamos de humillación en humillación» y en transportes «los trenes no llegan a donde tienen que llegar, no cogen la vía que tienen que coger y no caben en los túneles».

Por último, ha rechazado el discurso económico «triunfalista» del Gobierno tras crecer un 5,5% en 2022 y ha incidido en que España no ha recuperado aún el PIB previo a la pandemia, que tenemos una tasa de paro que duplica la europea y que «somos el país más endeudado» con 1,5 billones de euros de deuda.