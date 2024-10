Unicaja registra un aumento de sus beneficios del 58%, alcanzando los 451 millones hasta septiembre 

El Grupo Unicaja ha registrado en los nueve primeros meses de 2024 un beneficio neto de 451 millones de euros, frente a los 285 millones alcanzados en el mismo periodo de 2023. Esto supone un incremento del 58%, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad destaca que todos los márgenes de la cuenta de resultados han presentado crecimientos «a doble dígito». En concreto, el margen de intereses ha aumentado en términos interanuales un 19%, hasta 1.158 millones, con mayor contribución tanto del negocio minorista como del mayorista.

A pesar de la reducción en los tipos de interés experimentada en el tercer trimestre, el margen de intereses a septiembre ha permanecido estable por encima de los 380 millones de euros. El margen de clientes ha mejorado 14 puntos básicos en términos interanuales hasta situarse en el 2,75%.

Por su parte, los ingresos netos por comisiones han llegado a los 381 millones de euros. Han descendido un 4,9% interanual, principalmente por los menores ingresos en cobros y pagos, derivados de la potenciación de la vinculación de clientes a los planes ‘Cero Comisiones’, que incluyen mejoras con la exención de estas para particulares y profesionales.

El margen bruto ha alcanzado 1.520 millones, un 14% más que en septiembre de 2023, como consecuencia del crecimiento registrado en el margen de intereses. La ratio de eficiencia se ha fijado en el 44% con una mejora interanual de cuatro puntos porcentuales.

Se rinde con los incentivos

Unicaja vuelve al punto de mira, tras perder el juicio en la Audiencia Nacional por el pago de los incentivos de 2023 a los empleados. Hace menos de una semana anunció que no iba a recurrir dicha decisión del tribunal, sino que los abonará en la nómina de diciembre.

El fallo de organismo judicial, fechado el 14 de octubre, determinó que la decisión de Unicaja de no pagar los incentivos no estaba «ajustada a derecho». El banco andaluz había argumentado que su política permite ajustar o reducir los incentivos, pero la Audiencia Nacional defendió, además, si quería reducir estos pagos, debía haberlo explicado claramente en su plan de incentivos para 2023, algo que no hizo.

Así que el tribunal concluyó que la política de incentivos no incluía los parámetros que el banco usa para evitar o eliminar el pago, sino, «en todo caso», para ajustarlo o reducirlo.

En el juicio, la entidad malagueña esgrimió tres requisitos para defenderse: que el banco no alcance el presupuesto del ejercicio, que los resultados obtenidos sean positivos y que, además, estos superen los de entidades comparables. Específicamente, la lista de entidades con las que se equipara incluye a CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter, Kutxabank, Abanca e Ibercaja.

Unicaja aseguró en el juicio que no han alcanzado ninguna de las tres condiciones, y que, con el incumplimiento de solo una de ellas, ya no se pagarían los incentivos.