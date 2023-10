La Junta confía en un acuerdo con el Gobierno sobre regadíos en Doñana

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado su confianza en un inminente acuerdo entre las administraciones autonómica y central respecto a la regularización de los regadíos en la corona norte de Doñana. Durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco rechazó las acusaciones de «opacidad» en las negociaciones y afirmó que se están llevando a cabo de manera transparente.

«La opacidad sería no informar una vez que las negociaciones concluyan, y eso no está sucediendo. No creemos que las negociaciones sean opacas, pero es razonable no comentarlas a diario, ya que eso solo podría dificultar el proceso», subrayó el portavoz.

Fernández-Pacheco destacó el optimismo del Gobierno andaluz en la consecución de un acuerdo en un breve plazo de tiempo, recordando el compromiso de ambas administraciones de cumplir con el plazo acordado para la creación de una mesa de diálogo.

El portavoz también enfatizó que las negociaciones entre los equipos de ambas partes están en curso de forma constante y que el trabajo se está llevando a cabo de manera «abnegada». Afirmó que ambas partes están totalmente involucradas en el proceso, lo que alimenta las esperanzas de que se alcance un acuerdo en un futuro próximo.