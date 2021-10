El falafel de Aldi por 1,69 € el plato estrella de Oriente Medio sin moverte de casa

Los clientes habituales de Aldi saben muy bien que la cadena alemana suele apostar por productos nuevos en sus supermercados de forma habitual. Especialmente en la sección de comida preparada.

Si bien es cierto que los germanos hace ya tiempo que decidieron ampliar su oferta de productos con categorías que nada tienen que ver con las habituales en los supermercados, también lo es que su apuesta por variedades en la sección de alimentación con platos de diferentes gastronomías es más que acertada.

En este sentido, ahora en Aldi han lanzado un producto muy habitual en muchos países de oriente medio que, además, está dirigido también a los veganos: los falafels.

Los falafels de Aldi

Un producto de su línea My Veggie Day que, como bien saben los amantes de la cocina de oriente medio, no son otra cosa que croquetas de garbanzos o habas. Como no podía ser de otra manera, en Aldi han decidido aplicar un descuento para darle un impulso a sus ventas ahora que acaban de lanzarlo a la venta.

Como bien vemos en la web de la cadena de supermercados alemana, los Falafels de My Veggie Day de Aldi tienen ahora un precio de tan sólo 1,69 euros gracias al 15 por ciento de descuento ya aplicado.

Evidentemente, por mucho que sea un producto para veganos, eso no implica que el resto de consumidores no opten por probarlos. Un claro ejemplo de cómo en. Aldi siempre intentan ir un paso más allá.

Saben los germanos que buena parte de sus clientes ya se han hecho a sus productos habituales del día a día, y poner en el mercado opciones un tanto exóticas (aunque cada vez más comunes) como estos falafels es siempre un acierto. Y más si, como ocurre en este caso, lo hacen con un 15 por ciento de descuento en los primeros días de ventas.