Aldi termina con uno de los problemas de llevar la comida al trabajo

En pleno mes de octubre seguro que ya no te acuerdas de las vacaciones. Estás a pleno rendimiento en el trabajo. Toca volver a las rutinas. Jornada completa. Acompañar a los niños al colegio, ir a la oficina, pasar ocho horas con alguna hora para comer entre medias.

Y claro, normalmente no te da tiempo a ir a casa o simplemente te da pereza. Y sabemos perfectamente que si no cobras una nómina estratosférica no puedes permitirte el lujo de ir cada día al restaurante, ni que sea a comer un menú.

Por este motivo, sabemos que te toca cargar con el bolso, el ordenador portátil y los tuppers. Esos que en tus primeros años de vivir sola te llevabas de casa de tu madre, y ahora sabemos que aún tienes la suerte de que llegue alguno. Es una incomodidad ir con tantas cosas en la mano. Por suerte, ya existen muchas mochilas para los tuppers y los podemos llevar de una forma más cómoda.

No obstante, más allá de meterlos en el bolso o en una bolsa específica para ello, la comida siempre se mete en tuppers de plástico o de vidrio. Cocinamos el plato, lo dejamos enfriar y lo guardamos en un tupper para meterlo en la nevera. Al día siguiente nos lo colocamos en nuestra bolsa. ¿Y después?

Los tuppers que ocupan poco espacio

Pongamos que ya hemos acabado la comida y es hora de volver al trabajo. Tenemos que volvernos a llevar los tuppers a casa. No vamos a estar tirándolos cada día y comprándonos unos nuevos. Para que te ocupen menos espacio y pesen menos, Aldi tiene la solución.

Aldi presenta en su sección “Home creation” las revolucionarias y originales fiambreras plegables. Son de silicona. Libres de BPA. Lo mejor de todo es que se cierran hasta ocupar muy poco espacio.

Además, vienen en pack ahorro 3 al precio de una. Con válvula de salida de vapor. Resistente a temperaturas desde -40ºC hasta 120ºC. Apto para microondas y lavavajillas. Disponibles en diferentes colores: Lima, Rojo, Turquesa.

Están a la venta desde este mismo miércoles 6 de octubre a un precio de 6,99 euros.