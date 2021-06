Aldi termina con el gran problema de llevar gafas con mascarilla

Se acaba de saber que en Bélgica permitirán no llevar mascarilla en espacios abiertos. Una medida que si todo va bien seguirán otros países incluido España. No tardaremos en escuchar por parte del Gobierno que ya no es necesario usar mascarilla cuando estemos al aire libre.

No obstante, ello no quiere decir que las mascarillas desaparecerán de nuestra vida. Nada más lejos de la realidad. En espacios cerrados tendremos que seguir usándolas. Y eso no cambiará hasta que, por lo menos, exista inmunidad de grupo.

Problemas latentes de llevar mascarilla

Y claro, hay problemas que seguiremos teniendo mientras el uso de la mascarilla sea obligado en ciertos lugares. Por ejemplo, las rozaduras que en ocasiones se producen detrás de la oreja. Y sí es cierto que podemos optar a las mascarillas que se ajustan en la cabeza. Pero lo que no aprieta por un lado lo hace por otro. Y en este caso el dolor se traslada a las mejillas.

No obstante, para problema el que padecen las personas que usan gafas de ver. Nos referimos al vaho que se acumula en los lentes que no solo deja ver, sino que produce sensación de agobio constante.

Aldi ofrece una solución para evitar el vaho en las gafas

No obstante, para este inconveniente sí hay soluciones muy eficientes. Una opción es hacerte con el Disop Spray Antivaho para Gafas que puedes encontrar en Amazon por 8,50 euros. Y otra más económica es comprar el spray antivaho que puedes encontrar en Aldi.

Un producto que estará disponible en Aldi a partir de este miércoles 9 de junio y que sirve para todo tipo de gafas y que evita que se acumule el vaho mediante un proceso nanotecnológico. Este consiste en la creación de una capa de nanopartículas que mantiene siempre las lentes nítidas y libres de vaho.

Spray antivaho de Aldi

Este spray antivaho de Aldi, además, es muy económico. Solo te costará 3,99 euros. Y si diseño en forma de lápiz te permitirá llevártelo a donde quieras cómodamente. Además, es apto para gafas de ver y para gafas de sol. Es decir, es ideal para el verano que ya asoma a la vuelta de la esquina.