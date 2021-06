Carrefour termina con el problema más molesto de los pies con una solución ‘top ventas’ de 1,90 euros

Caminar, correr, hacer ejercicio… todo son actividades beneficiosas para nuestra salud aunque todas ellas, como el mismo envejecimiento, dejan muescas en nuestra piel, marcas producto de la edad, el esfuerzo y los años que no son siempre estéticas y preferiríamos no tenerlas.

Uno de estos ejemplos son las durezas, fragmentos de nuestra piel que se han convertido en piel dura debido al desgaste de la zona como forma natural de protegerla contra fricciones con el fin de que no se produzcan llagas, ampollas, grietas o heridas que nos impidan seguir realizando estas actividades y que pueden derivar en cosas peores.

Pero, convengamos, las durezas no son bonitas, son manchas blanquecinas (por la piel muerta) y pequeñas deformaciones en nuestra piel en las que no solo perdemos sensibilidad térmica y del tacto, por lo que no es extraño que grandes marcas y cadenas hayan sacado sus propios remedios contra las durezas, como es el caso de esta crema con efecto hidratante anti durezas que ha sacado la cadena de supermercados Carrefour.

Se trata de su propia crema, de fabricación española, con componentes exfoliantes abrasivos de muy baja intensidad que terminan con las durezas como el pumice. A su vez, esta crema contiene componentes hidratantes para asegurar una piel suave y regenerada y protegida, como el glycerin y el parafinum liquidum.

Uno de los elementos más llamativos, más allá de los componentes activos que conforman esta crema es su precio y es que Carrefour, una de las empresas de supermercados líderes por sus precios competitivos, y es que el bote de más de 100 ml vale 1,90 euros, lo que asegura que puedas tratar tus durezas durante mucho tiempo con un único bote del productos por poco más de lo que cuesta un café.

Este es un producto con una fórmula mejorada respecto a una crema anterior, lo que acompaña al sello de garantía que implica estar dentro de los productos que comercializa Carrefour. Con todo, esta crema para durezas se convertirá en una de tus mejores opciones para tratar esas molestas y poco estéticas partes de tu piel por un precio más que competitivo.