Carrefour tiene a la venta un lápiz que blanquea los dientes

Mantener una buena higiene bucal es muy importante para evitar infecciones, lo que a la vez nos ahorrará cientos de euros en dentistas, así como para evitar malos olores que nos resulten desagradables a nosotros y a los que nos rodean.

Para ello es necesario cepillarse los dientes después de cada comida y, por lo menos, tres veces al día. Aunque eso no es lo único necesario para mantener una boca limpia y sana.

Los expertos recomiendan el uso de hilo dental para reforzar la limpieza y eliminar los posibles restos que se nos queden en las cavidades que hay entre los dientes. Y también los cepillos interdentales. Sin olvidar los colirios de enjuague.

Carrefour y Amazon tienen a la venta un lápiz blanqueador dedientes

No obstante, en ocasiones ocurre que, por mucho que usemos todo ello para tener la boca sana, no conseguimos blanquearlos dientes. Las manchas del tabaco, el café u otras sustancias va haciendo mella sin que nos demos cuenta. Y el cepillado o el colirio no es suficiente para tener unos dientes blancos. Los tendremos sanos, sí, pero no relucientes.

Por eso te irá muy bien el producto que comercializa la cadena de supermercados Carrefour que también puedes encontrar en Amazon.

En el caso de Carrefour se trata del lápiz blanqueador de dientes de InnovaGoods a la venta en un pack de 2 unidades. Solo lo puedes comprar a través de la web de la multinacional y su precio es de solo 15,74 euros. Antes costaba 26,29 €.

En Amazon tienes una alternativa en el pack de LDREAMAM, en el que te vienen 4 unidades por 17,99 euros.

El producto a la venta en Amazon tiene una valoración de 4,3 estrellas sobre 5.

Eso sí: ten en cuenta que ni este blanqueador ni el de Amazon sirven como solución para higienizar la boca y los dientes. Funciona solo a modo de complemento.

