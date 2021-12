Cubertería dorada para Nochevieja es la apuesta de H&M para convertir tu mesa en una de auténtico lujo por únicamente 10 euros

¿Cómo estáis después de las primeras comidas copiosas de Navidad? Es hora de hacer un poco de deporte para bajar esos primeros kilos de más porque en un abrir y cerrar de ojos llega el segundo asalto. El próximo viernes 31 de diciembre es Nochevieja. La cena de lujo. Siempre despedimos el año con nuestras mejores galas. Y no solo nos preocupados de nuestras prendas. También de la mesa si somos los que recibiremos a nuestros invitados en casa.

Queremos que todo esté perfecto. Pero sabemos que no te quieres gastar mucho dinero porque sino después llega, como todos los años, la temida cuesta de enero. Tranquilas, por suerte nuestras firmas de ropa también han sacado sus colecciones para el hogar y encontramos productos a muy buen precio.

H&M se despide de 2021 con la cubertería más elegante

¿Todavía no te has pasado por H&M Home? Nosotros sí y hemos encontrado este excelente set de cubiertos por menos de diez euros. Queremos que nuestros invitados tengan los cubiertos más elegantes y lujosos. No son de oro, pero dan el pego. Se trata de unos tenedores, cuchillos y cucharas bañadas en un bonito color dorado con un elegante acabado mate. También están disponibles en cobrizo y plateado.

Un pack de tres cubiertos hechos de acero inoxidable. Ideales para el día de Nochevieja pero también para cualquier ocasión en la que quieras sorprender a tus invitados. Encontrarás un tenedor, un cuchillo y una cuchara. Cada comensal te costará tan solo 10 euros. Despide el 2021 de la forma más elegante con la ayuda de H&M.