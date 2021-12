Se llevaba en 1995 y H&M lo recupera como vestido top de fiestas porque nunca pasa de mosa y, además, el precio mínimo

Esta noche damos el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas. Suponemos que has seguido todos nuestros consejos y te has hecho con alguna de las prendas que te hemos enseñado durante estas semanas. Si a día 24 de diciembre todavía no tienes vestido, tranquila. Te vamos a solucionar la papeleta de una forma muy sencilla. Tenemos esa prenda que necesitas en tu armario, más conocida como prenda comodín. Se adapta a todo y nunca te falla.

El vestido de Kate Moss en 1995 puede ser tuyo en 2021

¿Os acordáis del vestido que Johnny Deep le regaló a Kate Moss y que ella se puso en los Globos de Oro? Pues está en la web de H&M. Es su vestido negro favorito y a partir de ahora también el tuyo porque te sacará de más de un apuro. Nos sirve para cualquier evento, pero en estas fiestas viene como anillo al dedo por su efecto de brillo.

Se encuentra dentro de la colección de invierno de H&M. Sienta de maravilla a los cuerpos gracias a su cuello alzado, a la manga larga y a la caída recta aunque fluida de la silueta columna. Puedes combinarlo con un tacón cómodo o con unas zapatillas Converse.

Es un vestido que nos lo dice todo solo con mirarlo. No necesita añadirle nada más. Triunfó en 1995, pero también lo hace ahora, en 2021, y se llevará dentro de 25 años más porque nunca pasa de moda. Nada más que lo vemos nos entran ganas de salir de fiesta. Posee la habilidad camaleónica de adaptarse a todas las situaciones. A la venta en todas las tallas por 39,99 euros.