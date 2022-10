Decathlon tiene las botas de agua cómodas y con más estilo de la temporada

Oficialmente ha llegado el otoño. Ya hemos entrado en octubre y se nota como las temperaturas cada vez son más y más bajas. El frío está aquí, por lo que debemos tener a mano los abrigos, chaquetas y prendas de punto que nos son más útiles con este clima. Aunque, igualmente tenemos que preocuparnos también por llevar el calzado adecuado para esas lluvias protagonistas de la temporada.

Sí, por fin daremos uso a nuestra colección de botas. Pero, todas sabemos que el calzado más práctico y cómodo para hacerle frente a este temporal son las botas de lluvia. Es el must have práctico y elegante que deben tener tus looks y por eso, no vas a dejar de dar uso a este modelo de Decathlon.

Botas de agua de Decathlon

Se trata de un calzado de equitación pero no precisamente es un boom para practicar este deporte, si no que se trata del modelo Schooling Agua de la marca Fouganza. El estilo de las botas para montar a caballo que suelen ser altas y estilizadas, se ha convertido en una de las tendencias de la temporada.

Podemos encontrarlo en color negro e incluso nos podemos poner para los días en los que llueve ya que son impermeables. Gracias a su color combinan con todo de modo que si las compras , tú misma eliges el look con el que decides llevarlas.

Lo que sí te podemos asegurar es que además de ser unas botas que tienen mucho estilo, es un calzado realmente resistentes y cómodas. Están hechas de material sintético para que de este modo puedan evitar cualquier rozadura.

Las botas más deseadas de la temporada las tienes ahora en Decathlon y lo mejor de todo es que su precio es tan sumamente económico. El modelo tiene un precio de 19,99 euros, disponible en las tallas 35 a 46.