Decathlon arrasa con su versión ‘low cost’ de las famosas New Balance

Como bien han afirmado diversos expertos a lo largo de la historia, el mundo de la moda es incomprensible. No se puede medir de una forma tangible el éxito de una marca o en producto, teniendo en cuenta que, lo que un día es tendencia, al siguiente puede haber desaparecido por completo, y volver años después para volver a cosechar el mismo éxito.

Algo que se aplica a todos los ámbitos de la moda, siendo el mundo del calzado lo que nos trae aquí el día de hoy. Es cierto que hay modelos que jamás pasan de moda, como las Air Max de Nike o las Adidas Superstar. Sin embargo, por norma general, las marcas de calzado van y vienen, como es el caso de las New Balance, que desde hace un par de años cosechan un enorme éxito. Y en Decathlon lo saben.

Decathlon replica la fórmula del éxito de New Balance a precio de ganga

Pero, ¿dónde se esconde el secreto tras el éxito de las nuevas New Balance? En una época en la que otras marcas han preferido apostar por lo estrambótico y los diseños más llamativos, la marca estadounidense ha apostado por un retorno a sus orígenes, con diseños sencillos pero muy elegantes, generalmente compuestos por colores homogéneos o con su característico logo en el lateral de la zapatilla.

No obstante, no todo el mundo puede permitirse gastarse en un calzado el dinero que cuestan actualmente unas New Balance. Y por ello, Decathlon ha querido tomar nota de la receta tras el éxito de estas nuevas zapatillas, y lanzar una versión similar a las New Balance, pero a un precio que nada tiene que ver con estas. Estamos hablando de las zapatillas Skechers 85goldn Gurl.

Las zapatillas Skechers 85goldn Gurl, disponible en Decathlon.

Un modelo que, desde un primer momento, entra por los ojos. Y lo hace en primer lugar gracias a un elegante pero discreto color burdeos, que lo convierte en el aliado perfecta para dar vida a cualquier outfit otoñal. Pero también destaca por un diseño que combina distintos tipos de materiales para dar forma a un calzado claramente inspirado en las modernas New Balance.

Algo que se puede observar simplemente en el hecho de que cuenta con el logo a gran tamaño en el exterior de la zapatilla, pero que va mucho más allá de eso. Entre otras cosas, esta zapatilla miestra en su diseño exterior una combinación entre tejidos transpirables y otros metalizados, que convierten esta zapatilla en una amalgama de conceptos, que le ha llevado a convertirse en un éxito.

Más allá de esto, cuenta con un interior acolchado suave al tacto, por lo que estas zapatillas también son una opción ideal tanto para conformar un outfit elegante en el día a día, como para llevar a cabo cualquier tipo de actividad física, ya sea en el gimnasio o al aire libre. Y es que de la mano de una suela antideslizante, estas zapatillas están llamadas a convertirse en nuestro aliado ideal incluso en esos molestos días de lluvia otoñales.

Un producto con el que parece que en Decathlon han sido capaces de dar en el clavo con la fórmula secreta de New Balance, unas zapatillas que, a día de hoy, se encuentran entre las más vendidas del mercado. Y por ello, la cadena francesa no ha querido perder su oportunidad de lanzar su propio modelo de este tipo de diseños, en colaboración con la marca Skechers, y estando disponibles en la propia web de Decathlon a precio de ganga: serán tuyas por solo 55,95 euros hasta fin de existencias.