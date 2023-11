Ganga a la vista: Decathlon rebaja las zapatillas deportivas perfectas para este otoño

Decathlon es una plataforma plenamente consciente del hecho de que, independientemente de la época del año en la que nos encontremos, el ejercicio físico es un aspecto fundamental en la vida de millones personas. Personas a las que ni el frío, ni la lluvia, ni el hecho de que anochezca una hora antes, les podrá detener.

Actividades como el running, el senderismo o el trekking, siguen siendo algunas de las más habituales al aire libre. Pero desde Decathlon son conscientes de que la experiencia puede ser muy diferente si no contamos con el equipamiento adecuado para llevar a cabo estas actividades. Y el producto del que os hablaremos hoy, atestigua el cuidado de Decathlon a todos estos detalles.

Las zapatillas de Decathlon que no pueden faltar en tu armario este otoño

Lo más importante de todo a la hora de elegir unas zapatillas es, como no podía ser de otra manera, nuestra comodidad. Por ello, más allá del peso o el aspecto de un calzado, desde Decathlon prefieren dar prioridad a otros aspectos. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que descuiden el aspecto visual. Y las zapatillas de caminar Actiwalk 500 son el ejemplo perfecto de esto.

Las zapatillas de caminar Actiwalk 500. Foto: Decathlon.

Destacan, en primer lugar, por apostar por el concepto Flex H+, uno que combina la flexibilidad de su suela con el dinamismo del diseño de la zapatilla en sí. Algo que utiliza para disminuir el impacto contra el suelo al dar cada paso, lo cual supone que nuestras pisadas sean mucho más cómodas. Si a esto le sumamos una suela y unas plantillas comodísimas, se trata de uno de los calzados que más partido sacan a este concepto.

No obstante, esto no es lo único que destaca, ya que se trata de un calzado que, en primer lugar, entra por los ojos. Y lo hace de la mano de una combinación de colores en los que la cadena francesa apuesta por el gris, el rojo y el naranja claro, siendo, sin lugar a dudas, una de las mejores opciones para conformar cualquier look este otoño.

Unas zapatillas con las que, una vez más, desde Decathlon han demostrado que no es necesario renunciar a la comodidad en detrimento de la elegancia y viceversa, siendo posible combinar ambos conceptos, dando lugar a zapatillas tan elegantes como esta. Y en este caso, las encontraréis en la propia web de Decathlon por un precio de tan solo 29,99 euros.