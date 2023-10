El complemento imprescindible de Decathlon que protege tus pies del desgaste del running

Una de las cosas buenas que el otoño trae consigo es que el descenso moderado de las temperaturas nos abre un infinito abanico de posibilidades a la hora de llevar a cabo un sinfín de actividades al aire libre. Algo que en Decathlon tienen muy en cuenta, tal y como demuestra su catálogo.

Algo que, además, afecta de lleno a personas con todo tipo de aficiones. Y es que otoño es la época ideal tanto para disfrutar de la brisa otoñal leyendo en tu jardín, como para disfrutar de un refrigerio en una terraza con amigos. Y, por supuesto, los amantes del ejercicio al aire libre también encuentran en esta estación la mejor para hacer cualquier deporte.

Leer más: Asics desbanca a Adidas con el descuentazo en las mejores zapatillas de running del catálogo de Decathlon

Decathlon tiene el complemento que no puede faltar en el armario de ningún amante del ejercicio

Y es que las posibilidades ahora que las temperaturas han disminuido son casi infinitas, desde andar hasta correr, pasando por la bicicleta y todo tipo de disciplinas físicas. Pero independientemente del ejercicio que realizamos, lo primordial es protegernos ante cualquier tipo de lesión. Algo que desde Decathlon pretenden proporcionarnos con las zapatillas amortiguadoras de montaña de gel azul.

Las zapatillas amortiguadoras de montaña de gel azul.

Unas plantillas que están pensadas, en primer lugar, para brindarnos una comodidad total en todos los sentidos, algo indispensable para poder llevar a cabo cualquier actividad sin que el dolor de pies termine pasándonos factura. Y es que cuenta con un gel de triple densidad con el que caminar con estas plantillas tiene el mismo efecto que caminar sobre un mullido terreno.

Más allá de eso, este gel tiene también una función de absorción de impactos, por lo que caminar o correr por cualquier topo de terreno no será ningún problema, puesto que será la plantilla la que reciba todos esos impactos. Y por si todo esto no fuera suficiente, cuenta con un revestimiento Silpure que no solo evita la presencia de los microbios, sino que también ofrece un sistema antiolor con el que, a diferencia de otras plantillas, nuestros zapatos nunca olerán.

Un complemento imprescindible para todos aquellos que, de la mano del descenso otoñal de las temperaturas, han decidido lanzarse a las calles para disfrutar de cualquier actividad física al aire libre. Y lo mejor es que, por tiempo limitado, podréis encontrarlas en la web de Decathlon con un descuento que deja su precio final en tan solo 14 euros.