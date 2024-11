Ultra compacta, resistente a – 5 º y fácil de guardar: así es la chaqueta de Decathlon de moda

Cuando llega el mes de noviembre, podemos tener claras dos certezas que se cumplen año tras año: tanto la Navidad como el frío están a la vuelta de la esquina. Y habitualmente, ambos conceptos van de la mano. Sin embargo, a falta de casi dos meses para que llegue la Navidad, el frío ya se ha implantado en nuestras vidas.

Y a pesar de estar pasando por uno de los otoños más calurosos que se recuerda en los últimos años, los últimos días ha tenido lugar un bajón en las temperaturas que ha obligado a muchos a sacar la ropa de abrigo del armario de su casa. No obstante, si eres de esos que no cuenta con muchas prendas de abrigo, Decathlon tiene la solución ideal para ti.

Leer más: Decathlon presenta la solución perfecta para hacer ejercicio en invierno

Decathlon da en el clavo con la chaqueta ideal para los deportistas

Nos guste o no, actividades tan sencillas como salir a dar un paseo al monte deben ser acompañadas por prendas de abrigo si no queremos congelarnos. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes al combinar frío y actividad física, es que o bien las prendas no son aptas para realizar cualquier tipo de ejercicio, o bien no abrigan lo suficiente. Un problema que Decathlon soluciona de raíz con la chaqueta acolchada de trekking Trek100.

La chaqueta acolchada de trekking Trek100, disponible en Decathlon.

Una prenda con la que el frío ya no será un problema. Algo que se debe principalmente al relleno de guata con el que esta prenda ha sido acolchada, que más allá de hacer de esta una chaqueta sumamente suave y blandita, también la convierte en una prenda de lo más cálida, siendo apto para llevar a cabo todo tipo de actividad física en temperaturas de hasta -5ºC.

No obstante, más allá de esta calidez, esta chaqueta también es una apuesta indispensable por una enorme ligereza que, en gran parte, debe también al tipo de relleno con el que cuenta, lo cual la convierte en una opción ideal para llevar a cabo todo tipo de actividad física sin llevar un peso sobre los hombros. Sin ir más lejos, en una talla L, esta chaqueta tiene un peso de tan solo 370 gramos.

Pero, ¿qué pasa con la lluvia? Si bien no se trata de una chaqueta completamente impermeable, lo cierto es que su material exterior tiene un efecto perlante que aunque no impermeabilice totalmente la prenda, sí le otorga a la misma una capacidad de dejar que el agua se deslice por la superficie sin absorberla, de modo que la prenda puede mantenerse en primer lugar seca, en segundo lugar cálida y, en tercero, mucho más ligera que una prenda mojada.

La chaqueta acolchada de trekking Trek100, disponible en Decathlon.

Puede parecer que esto es todo lo que necesitas saber de esta prenda para que se convierte en una compra obligatoria, pero no. A todo ello hay que sumar un diseño compacto pocas veces antes visto en el mercado. Y es que si así lo requieres, esta chaqueta puede ser doblada fácilmente en su propio bolsillo, lo cual significa que puedes guardarla sin apenas ocupar espacio. Sí, tal y como lo estás leyendo, podrás guardar esta chaqueta en el propio bolsillo de tu chaqueta.

Por todo ello, esta prenda se ha convertido en una de las sensaciones del otoño entre todos aquellos que buscan seguir disfrutando de un sinfín de experiencias al aire libre, y hacerlo con una mezcla de comodidad y calidez, sin, por supuesto, renunciar a la elegancia. Un conjunto de conceptos que puedes cumplir de la mano de esta versátil chaqueta, que podrás encontrar en la web de Decathlon o en tu superficie más cercana por un precio de tan solo 39,99 euros.