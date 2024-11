Decathlon presenta la solución perfecta para hacer ejercicio en invierno

Recién arrancado el mes de noviembre, y poco más de una semana después de que se llevase a cabo el cambio de hora, de la mano, además, de las bajas temperaturas que reinan en todos los puntos de la Península, podemos afirmar algo sin temor a equivocarnos: el invierno está a la vuelta de la esquina.

Un hecho, especialmente el relativo al descenso de las temperaturas, que nos obliga a cambiar por completo algunos de los aspectos más relevantes de nuestro día a día. Sin ir más lejos, todos aquellos que disfrutan del ejercicio físico al aire libre, tienen que optar por un gimnasio o una alternativa cerrada. A no ser, claro, que en Decathlon apuesten por otro tipo de solución.

El complemento de Decathlon que no puede faltar en el armario de los deportistas en invierno

Ni siquiera el hecho de que los termostatos marquen temperaturas por debajo de los 5ºC es motivo suficiente para que infinidad de personas que disfrutan llevando a cabo todo tipo de actividad física al aire libre renuncien a ello. Un modo de ver la vida con el que en Decathlon están de acuerdo, y buscan acompañarnos de la mano de productos como el forro polar de montaña y trekking Quechua MH120.

El forro polar de montaña y trekking Quechua MH120, disponible en Decathlon.

Un forro polar con el que la cadena francesa pone fin de golpe a todos los problemas derivados del frío del otoño profundo. Y es que esta prenda de abrigo, ideada para ser utilizada como segunda capa, es el complemento perfecto para llevar a cabo todo tipo de ejercicio al aire libre, desde salir a hacer footing por las mañanas, hasta una ruta por la montaña en cualquier momento del día.

Un producto que, en primer lugar, destaca por su protección frente al frío. Algo que, como es lógico, le debe en gran parte al tejido polar a base del que se compone, que de la mano de un grosor considerable y un raspado de malla, forma una barrera aislante a la hora de atrapar el aire, lo que lo convierte en una opción perfecta para aguantar temperaturas de entre 7 y 10ºC sin necesidad de llevar ninguna otra prenda.

No obstante, a la hora de hacer ejercicio, la protección frente al frío no es lo único importante, sino que la comodidad también ha de jugar un papel importante. Y gracias a un tejido de poliéster 100%, esta prenda es conformada por un material extensible que no solo ofrece una enorme libertad de movimientos, sino que, a mayores, ofrece un confort óptimo durante toda la realización del ejercicio.

Su transpirabilidad también juega un papel fundamental a la hora de dejar transpirar el sudor al hacer todo tipo de ejercicio, y por si todo esto no fuera suficiente, cuenta con dos bolsillos exteriores y otro interno en el interior de la chaqueta para guardar todas nuestras pertenencias durante la práctica del ejercicio. Pero aún no hemos llegado a la mejor parte, y es que esta chaqueta podrá ser vuestra en la propia web de Decathlon por un precio de auténtica ganga: tan solo 16,99 euros.