Decathlon trae a España el albornoz del futuro (y está rebajado)

Uno de los motivos por los cuales Decathlon lleva muchos años siendo la principal cadena de ropa deportiva y de complementos deportivos en España y en Europa es la excelente relación calidad/precio de sus productos.

No es que sea ningún secreto que marcas como Adidas o Nike no son baratas, de ahí que en Decathlon no hagan otra cosa que ampliar su catálogo de productos para la práctica de toda clase de deportes en los que el precio siempre juega a su favor.

Sin embargo, como bien podemos ver en muchos de sus productos, no es el precio el único argumento por el cual muchos se lanzan a por ellos. Y es que el factor de innovación en muchos de ellos acaba siendo determinante.

El albornoz con microfibras de Decathlon

Un buen ejemplo de ello es el Albornoz con capucha microfibra tamaño compacto para mujer de color violeta. Un albornoz que, como apuntan en la web de Decathlon, está “diseñado para todos los practicantes de actividades acuáticas.”.

albornoz Decathlon

Uno de sus puntos fuertes y que lo convierte en un albornoz que muchos imitarán en el futuro, son sus microfibras. “Este albornoz de microfibra con capucha, bolsillos y cinturón es ideal tras la práctica de la natación, el waterpolo o el aquagym. Ultraligero, se seca rápidamente y es muy fácil de guardar”, apuntan en la web de la cadena francesa.

El hecho de que las microfibras ayuden a un secado mucho más rápido que otro tipo de materiales juega mucho a favor de este albornoz que, ojo, llega ahora con una rebaja del 20 por ciento en su precio.

albornoz Decathlon

Así, este modelo pasa de tener un precio de 14,99 euros a tan sólo 11,99 euros. Una rebaja que, sumada a sus características, hacen de este albornoz una pieza indispensable (y barata) para los amantes de los deportes acuáticos.