El aspirador 2 en 1 de Carrefour a un precio de locos

Habitualmente, la limpieza del hogar no es una de las labores que más disfrutemos… La gente que trabaja, estudia o llega tarde a casa, se encuentra con la responsabilidad de limpiar el hogar, y es una tarea un tanto difícil si tenemos una vida ocupada. Para facilitarnos la vida, las grandes marcas trajeron la domótica, y entre estos aparatos que nos ayudan… Están los robot aspiradora y friega suelos. Un auténtico dos en uno que nos quitará un tiempo de encima que no podemos ni imaginar.

Por eso en Carrefour hemos encontrado un robot aspiradora y friegasuelos de la marca Irobot Roomba Combo. Es la combinación perfecta para tener nuestro hogar limpio y poder controlarlo todo desde el mismísimo móvil. Sí, como lo lees. Este modelo en concreto tiene sistema de navegación autónomo, por lo que se recorrerá la casa sin necesidad de que le digamos donde hacerlo.

Uno de los robot más famosos del mercado ahora con una importante oferta en Carrefour

A través de un giroscopio hace un recorrido inicial de la casa y sabe orientarse. Todo ello conectado a la app del móvil, y ahí sí que le podremos indicar al robot por dónde tiene o no tiene que pasar. Este en concreto tiene filtro estándar y una autonomía de unos 110 minutos, es decir, para pasar una casa relativamente grande sin demasiado problema.

Aspira el polvo y la suciedad de los suelos y alfombras, pero a través de un depósito de agua, también es capaz de fregar al mismo tiempo. O sea, un auténtico 2 en 1 de lo más útil en nuestro día a día. Tiene tres modos de fregado, y puede spersonalizar la limpieza según tus necesidades. Asimismo, tiene distintos modos de potencia, que también influirán en la batería. Es perfecto para los alérgicos y a los que no les gusta demasiado coger el palo de la escoba ni la fregona… Conectarlo a la app del móvil es de lo más sencillo además.

Con hasta casi 2 horas de autonomía, por menos de 300 te podrás llevar este magnífico robot

La tecnología iRobot Genius aprenderá tus hábitos de limpieza y te sugerirá los mejores horarios, así como tiene disponibilidad para Asistente de Google y Alexa… ¿Se le puede pedir algo más a un robot de estas características? En cuanto a los cepillos y demás tiene: 4 cepillos laterales, 3 paños para fregar, 2 filtros de alta eficiencia y 1 herramienta de limpieza principal. Es capaz de conectarse a la WiFi para que le demos indicaciones.

¿Lo mejor? Que no vale un ojo de la cara. Podremos comprar este robot aspirador 2 en 1 a través de la web de Carrefour por un precio que no podrías ni imaginar, ya que ahora está de oferta y pasa de los 369,85 euros a los 269,86 euros, vendido por la famosa web Todoelectro pero gestionado por Carrefour… Así que no te lo pienses ni un minuto más y ahorra tiempo y dinero gracias a este robot que te solucionará el problema de limpiar.