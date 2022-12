El Corte Inglés se adelanta a Papá Noel con el innovador regalo que vuelve locos a los niños

Desde hace décadas, la llegada de los dos últimos meses del año es sinónimo de todos los preparativos para la Navidad. Hace años, cuando estas fechas llegaban, los anuncios televisivos se llenaban de juguetes y todo tipo de artefactos que podrían gustar a los pequeños de la casa de cara a Navidad. Otra vía para conocer al dedillo el surtido de juguetes disponibles era el catálogo anual que lanzaban plataformas como El Corte Inglés.

Es cierto que han cambiado las formas de hacer que esas ofertas lleguen a nosotros, ya que ahora lo hacen a través de otros medios. Y también es cierto que la tecnología ha ayudado a desarrollar juguetes con los que hace no mucho los pequeños de la casa no podrían siquiera soñar. Sin embargo, en pleno 2022, la variedad de productos es tan grande, que podemos toparnos con juguetes que destacan por no parecer juguetes, como es el caso del que os hablaremos hoy.

El Corte Inglés tiene el juguete definitivo para los amantes de la tecnología

Prácticamente todo el mundo, en algún momento u otro de sus vidas, se ha interesado por los aviones, o todo tipo de elementos teledirigidos que pueden volar. Sin embargo, nunca había sido tan posible como lo es a día de hoy toparnos con un juguete como el dron plegable Buzzer que podemos encontrar en el catálogo de El Corte Inglés.

El dron plegable Buzzer, disponible en El Corte Inglés.

Se trata ni más ni menos que de un dron plegable y portátil, lo cual ya de por sí es una ventaja, ya que podremos llevarlo con nosotros a cualquier lugar sin que ocupe apenas espacio. Sin embargo, en lo que realmente destaca es en sus prestaciones, ya que cuenta con diversas funciones como giros 360º, que le permiten llevar a cabo maniobras espectaculares en el aire, así como diversos sistemas de retención de altitud.

No obstante, es en lo tecnológico donde este dron realmente destaca. Y es que los pequeños de la casa podrán observar todo lo que se ve desde su nuevo dron, gracias a una cámara Wi-Fi 720p que tiene una función de transmisión en vivo, por lo que los niños podrán disfrutar en riguroso directo lo que se observa desde su dron.

Sin lugar a dudas, el juguete perfecto para aquellos niños amantes de la tecnología, y no solo eso, sino también una opción idónea para pasar horas y horas de entretenimiento al aire libre. Todo ello de la mano de este innovador dron, con el que os podréis hacer en la página web de El Corte Inglés por un precio de tan solo 54,95 euros.