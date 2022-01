El soporte de Ikea para móvil es de un material que no te esperas y cuesta solo 3€

Encontrar el lugar perfecto para dejar el móvil no siempre es una tarea fácil. Muchas veces tratamos de llevarlo encima para evitar rallones o extravíos por no tener un lugar fijo donde poder dejarlo sin peligro. En otras ocasiones, no conseguimos encontrar la posición perfecta para poder ver vídeos u otro contenido sin necesidad de tenerlo en las manos.

¿Cuántas veces has intentado apoyar el móvil en algún lugar para grabarte o para ver vídeos y no dejaba de caerse? Esto se ha acabado con este sencillo invento de Ikea para colocar tanto móviles como tabletas de pie sin preocupaciones. Este utensilio te permite utilizar las manos mientras hablas o navegas por el móvil.

El mejor soporte para móvil y tablet de Ikea

La mecánica es muy simple, se trata de un soporte de bambú con una ranura en la que puedes colocar tu dispositivo. Es compatible con móviles o tabletas de hasta 11 pulgadas. El bambú es además un material muy resistente que no requiere apenas mantenimiento, está recubierto con un barniz acrílico incoloro por lo que se puede limpiar fácilmente con un paño seco.

El soporte para móviles de Ikea

Además de su sencillez y comodidad, este producto se puede adquirir en cualquier tienda física por tan solo 3€ o de forma online por el mismo precio. Amazon es otra de sus opciones de compra donde se puede encontrar por 9,45€, algo más caro que en la tienda oficial pero aún por debajo de los 10€ y con todas sus garantías de compra y devolución.

El soporte de bambú para móviles de Ikea

Cabe destacar que el uso de un material renovable de crecimiento rápido como es el bambú es una alternativo muy sostenible que evita la utilización de materiales fósiles u otros materiales no renovables. El bambú es un tipo de material cuya capacidad de regeneración va al mismo ritmo que su utilización por lo que es una opción muy adecuada para preservar el medioambiente.