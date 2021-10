El vestido de perlas de Zara que apunta a top ventas para las fiestas de Navidad

Sé que no os gusta mucho que os hable del otoño, en estos momentos aún estáis en el proceso de transición de una estación a otra, gracias a que, por el momento, están aguantando las temperaturas. Aún le podemos sacar partido a las prendas de verano. No obstante, hoy os vengo a hablar de la Navidad. Y no, no he perdido la cabeza. Todavía faltan prácticamente tres meses, pero no tardaremos mucho en ver luces por la calle y escuchar villancicos por los centros comerciales.

Durante las fiestas navideñas nuestra agenda se llena de compromisos profesionales. Si no es una comida o cena familiar, es una fiesta con amigos. El caso es que siempre queremos ir muy elegantes. Por eso más vale empezar a seleccionar ese vestido que nos acompañará en alguno de estos días y nos ayudará a brillar con luz propia.

Zara se adelanta a la Navidad con el vestido más elegante y de perlas

En esta ocasión ha sido Amancio Ortega quién se ha adelantado a la Navidad con su último vestido que la llama a gritos. Es una prenda muy glamurosa de estructura y perlas. Sentimos avisarte tan tarde, pero nos acabamos de dar cuenta ahora. Hay algunas que han sido mucho más listas y ya cuentan con uno. Por este motivo, está a punto de agotarse. Quedan disponibles muy pocas tallas.

Se trata de un vestido corto de escote recto y tirantes anchos con detalle de aberturas laterales con aplicación de perlas en tendencia y cierre en espalda con cremallera oculta en costura. ¡Una fantasía! ¿Es increíble, verdad? Lo sabemos. Se encuentra en Zara, de la talla XS a la XL, pero como decimos, apenas quedan tallas, casi todas tienen el cartel de agotado. Su precio también ha sido un factor determinante para que se agote tan rápido. Tan solo 49,95 euros.

Es el vestido perfecto para salir de fiesta o guardarlo para esa ocasión tan especial como puede ser el día de Navidad con la familia o el fin de año con los amigos. Causarás más sensación que Cristina Pedroche en la Puerta del Sol, te lo garantizamos.