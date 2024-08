Este es el electrodoméstico que más energía consume incluso estando apagado

A lo largo de los últimos años, el precio de la luz y la electricidad se ha disparado como pocas veces antes habíamos visto. Esto se ha traducido en miles de hogares que tienen que hacer auténticos malabares para llevar a cabo una tarea tan sencilla como puede ser, sin ir más lejos, poner la lavadora.

Y es que en pleno 2024, mucha gente ya es plenamente consciente de las horas a las que debe usar ciertos electrodomésticos si busca no incrementar en gran medida el pago. Sin embargo, y del mismo modo que muchos son conscientes de este hecho, por otro lado no lo son tanto en lo que respecta a qué electrodomésticos son los que más gastan.

Este es el electrodoméstico que más energía consume en tu hogar

No obstante, para sacarnos de dudas, la OCU y el Ministerio de Transición Ecológica se han puesto manos a la obra. Y para ello, han llevado a cabo un estudio en el que se analiza el consumo de todos los electrodomésticos que hacen acto de presencia en un hogar, analizando una enorme variedad de factores, tales como el precio de la energía, los impuestos…

Un estudio que ha concluido que el gasto medio de energía en un hogar español se sitúa en 10.500 KwH anuales, lo cual se traduce en un enorme gasto al concluir el año. Sin embargo ¿cuáles son los electrodomésticos que más consumen en el hogar? Los resultados del estudio llevado a cabo por la OCU, han sorprendido a muchos.

Y es que la lavadora, que es posiblemente el que estuviera en la mente de muchos ocupando el primer lugar, se encuentra en el tercero, representando un 11% del gasto energético global al año. En segundo lugar se encuentra el televisor, uno que puede sorprender a muchos, y debe su enorme gasto al hecho de ser un electrodoméstico que siempre está enchufado y, por lo general, hace muchas horas encendido, y también representa un 11,4% del consumo global.

Sin embargo, el que se encuentra en primer lugar prácticamente triplica a los dos previamente mencionados. Estamos hablando del frigorífico, que representa un 28,9% de ese consumo global. ¿Por qué, si realmente no se utiliza tanto como los dos previamente mencionados? Lo que la OCU denomina el consumo fantasma, que es el que se desarrolla cuando los electrodomésticos están apagados o en stand by, es lo que incrementa en gran medida el consumo del frigorífico. Y según la OCU, puede representar entre el 10% y el 20% de la factura total de la luz.

Ahora bien, ¿existe alguna forma de hacer desaparecer ese consumo fantasma? El único método que recomiendan desde la OCU consiste en desenchufar los electrodomésticos que no se estén utilizando. En el caso del frigorífico, por ejemplo, no se puede hacer salvo que se encuentre vacío, ya que la comida se pondría mala. Sin embargo, otros como el televisor, sí se pueden desenchufar cuando no se utilicen. Traduciéndose esto en un descenso cuantioso en el consumo energético de todos los televisores de nuestro hogar.