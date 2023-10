Las mil y una formas con las que puedes reutilizar y aprovechar todos los residuos en tu hogar

A lo largo de las últimas décadas, hemos sido testigos de un innegable cambio climático que ha afectado a muchos de los aspectos más básicos. Un hecho que ha cambiado por completo todo tipo de actividades rutinarias. Y lo hemos visto reflejado en el aumento de las temperaturas, la debilitación de la capa de ozono…

Por ello, prácticas tan sencillas como el reciclaje se han convertido en actividades indispensables que todos debemos llevar a cabo en nuestro día a día, a modo de aportar nuestro propio granito de arena en lo que el respecto al medioambiente respecta. Una práctica cada vez más común en millones de hogares, y que, como ya vimos, de la mano de plataformas como Lidl podemos hacer de forma sencilla.

No obstante, existen muchas más formas de poner nuestro granito de arena en este sentido más allá de la separación de residuos. Si bien esta es la base, existen otras muchas prácticas que todos podemos llevar a cabo y que tienen un gran impacto sobre este respeto al medioambiente. Y por ello, hoy os hablaremos de algunas de ellas, que todos podemos llevar a cabo desde la comodidad de nuestro hogar.

Lleva el reciclaje un paso más allá en casa de la mano de estos simples consejos

Y es que más allá de la ya mencionada separación de residuos, la reutilización de algunos elementos también representa una forma ideal de poner un poco de nuestra parte en lo que se refiere a este reciclaje, ya que, como comentamos previamente, es una de las tres bases fundamentales de esta práctica. Y por ello, hoy os hablaremos de hasta cinco elementos de nuestro día a día a los que podemos dar un segundo uso.

En primer lugar, mencionaremos uno de los imprescindibles en lo que se refiere a nuestra higiene personal: los cepillos de dientes. Tras los tres meses de uso que recomiendan los expertos en el aspecto bucodental, muchos directamente los tiran a la basura creyéndolos inútil. Lo que muchos no saben, es que se trata de un elemento de lo más práctico para llevar a cabo la limpieza en distintas superficies de casa, siendo un complemento infalible para limpiar todo tipo de zonas de difícil acceso, como son las juntas de los azulejos o baldosas.

Foto: Pexels.

Otro elemento que todos tenemos en nuestro baño son, sin lugar a duda, los rollos de papel higiénico. Lo que muchos no saben es que el cartón que conforma el rollo, una vez que hemos terminado el papel, puede actuar como un complemento ideal para ordenar todo tipo de elementos pequeños, ya sean cables, material de oficina, pañuelos, y un sinfín de elementos que siempre tendremos a mano.

Muchos amantes del café, por otro lado, no saben que los posos del café pueden tener una segunda vida útil. Especialmente si eres una de esas personas que cuenta con una amplia colección de plantasen casa, puesto que estos posos que quedan en el filtro de la cafetera, aunque no lo creas, pueden actuar como un excelente abono para tus plantas, debido a que son sumamente ricos en fósforo, y además ayuda a retener el agua y frenar el drenaje de las mismas.

También es sumamente habitual encontrar en miles de hogares todo tipo de revistas y catálogos que, con el paso del tiempo, quedan desactualizados y ya no cumplen ninguna función en casa. O, mejor dicho, casi ninguna, pues podemos aprovechar el papel de sus hojas no solo para reciclar, sino también para ahorrarnos un dinero en papel de regalo, siendo una alternativa que, si bien no es especialmente vistosa, se trata de una alternativa respetuosa con el medioambiente y útil para tu bolsillo.

Foto: Pexels.

Terminamos la selección con uno de esos complementos que todos tenemos por casa, y a los que podemos brindar un sinfín de usos. Estamos hablando de las pinzas de la ropa, los cuales tienen una vida útil mucho más allá de servir simplemente para colgar nuestras prendas: son ideales para evitar que los cables de los auriculares se enreden, sirven para colgar de forma elegante en nuestra pared todo tipo de fotos, para mantener el orden en lo relativo a los cables… Mil y una formas de sacar el máximo partido a todos los complementos que podemos tener por casa, combinando al mismo tiempo el ahorro con el reciclaje.