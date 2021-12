H&M convierte el jersey de Navidad de toda la vida en un vestido de punto que, combinados con botas, es el look del momento

La bajada de temperaturas nos advierte que el invierno está a la vuelta de la esquina. También las fiestas navideñas y necesitamos un ‘look’ apropiado para estas fechas. Seguro que habrás visto en las principales tiendas ‘low cost’, un sinfín de prendas con estampados navideños, como reos, muñecos de nieve, abetos, entre otros. Prendas voluminosas con las que sentirse abrigado.

El jersey de punto jacquard es un imprescindible en invierno

Si hay una prenda que no podemos dejar escapar ni en otoño ni en invierno, esa no es otra que el jersey, nuestro fiel compañero en estos largos meses. Nos mantiene abrigados, pero además también podemos seguir las tendencias. Si hay un jersey que nunca pasa de moda ese no es otro que el de punto. Muy demandado por estas fechas. Es elegante y además es el que más abriga. Y si es en jacquard mejor que mejor.

Si todavía no sabes que es el jacquard te diremos que es una tela muy lisa y extra suave al tacto, puede ser de seda o satén. Hace que sea un jersey muy duradero con resistencia a la abrasión y a las arrugas. Además, esto permite a los diseñadores poder hacer dibujos complejos. Porque en los jerséis de esta época del año nos encanta lucir divertidos estampados o cenefas.

En H&M hay un jersey de punto jacquard que creemos que necesitarás para estas fechas. Es bonito y además podemos sacarle el doble de partido, ya que te puede servir de vestido debido a su largo. Es estampado de fondo negro. Muy holgado y cómodo. Podrás hacerte con esta prenda en todas sus tallas. Desde la XS a la XL. Tal y como vemos en la modelo, se pueden combinar con todo tipo de botas.

“Jersey oversize en punto de jacquard con lana en la trama. Modelo con hombros caídos, mangas amplias y remate en punto de canalé en cuello, puños y bajo”, detalla H&M.