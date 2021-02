La mejor aplicación para ligar según la OCU: top 10

Cuando se acercan fechas señaladas con San Valentín o las fiestas navideñas, es habitual que se dispare el uso de aplicaciones para ligar. Una utilidad cada vez más utilizada por los jóvenes. Sobre todo en los tiempos de pandemia del COVID-19 en los que estamos. Y es que actualmente no es posible acudir a un bar o a una discoteca a buscar pareja.

Unas apps de las que hasta ahora solo nos podíamos fiar de las opiniones de los usuarios, que en muchas ocasiones son engrosados por la fantasía de los usuarios. No obstante, ahora ha sido la Organización de Consumidores y Usuarios la que ha puesto hilo en la aguja para averiguar cuáles son las aplicaciones más recomendables para ligar.

Los peligros de las aplicaciones de ligoteo

Antes de nada, cabe decir que el uso de esas aplicaciones conlleva algunos problemas. Y la cosa no se reduce al hecho de que las fotos del perfil no correspondan con la realidad. Este en realidad es el menor de los problemas que te puedes encontrar.

Porque hay otras consecuencias más preocupantes. Por ejemplo, la adicción que crean estas utilidades. Según la OCU, “una de cada 10 personas llegan a pasarse más de dos horas diarias delante de la pantalla esperando a que Cupido les dispare con sus flechas del amor (el que acierte ya es otro cantar…)”.

Y no solo eso. El 30% de los ususarios del estudio la usa a diario, mientras que un 43% lo hace al menos una vez a la semana.

Pero hay más daños colaterales. Estos son los insultos, la frustración por el rechazo, la falsedad de algunos datos o el acoso que pueden sufrir usuarias y usuarios.

No obstante, si vamos con ojo y tenemos en cuenta todas estas premisas, las aplicaciones para ligar no son un mal recurso para encontrar pareja. Puede que no sea la de tu vida. O puede que sí. Según la OCU, estas herramientas que pueden ayudar a socializar o buscar pareja, en un momento dado, pero distan bastante de cumplir estos objetivos al gusto de todos”. Pero al menos vivirás alguna aventura.

La OCU elige Tinder como la mejor app para ligar

Dicho esto, si estás buscando acompañante y quieres saber cuál es la aplicación más recomendable, la OCU establece que esta es Tinder. La institución le otorga un 66 sobre 100 a la versión gratuita y un 65 sobre 100 a la versión de pago.

Tinder

El segundo lugar es para Plenty of Fish, valorada con un 66 sobre 100 en la versión gratis y en un 57 sobre 100 en la versión de pago.

A continuación te ofrecemos el top 10 de las aplicaciones para ligar consideradas cmo las mejores para la OCU.