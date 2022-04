Rosalía vuelva a alzar la voz contra el machismo en la industria musical

En las últimas semanas, el nombre de Rosalía ha estado en boca de todos, debido al estreno de su álbum experimental, Motomami. Un disco que ha generado todo tipo de sensaciones, tanto buenas como malas. De hecho, ha recibido críticas de lo más positivas por parte de algunas eminencias de la crítica musical, y duras críticas por otros sectores de la población.

Sin embargo, parece que el estreno de la intérprete catalana está destinado a ir acompañado por la polémica en cualquiera de sus vertientes, ya que, si no está en el centro del huracán por aspectos puramente musicales, lo estará por otro tipo de elementos.

Y es que otro foco de críticas para la compositora catalana ha venido dado por la presencia de su pareja, Rauw Alejandro, en los créditos de alguna de las canciones del álbum. Un hecho que muchos han aprovechado para intentar quitar mérito a la Rosalía, alegando que las canciones en las que participa el cantautor puertorriqueño no son obra de la propia Rosalía.

Un estigma con el que la catalana ha tenido que batallar desde el inicio de su carrera, ya que con el estreno de su primer EP, ‘El Mal Querer’, y tras el éxito que este álbum cosechó, fueron muchos los que no tardaron en restar mérito al papel de Rosalía y otorgar todo el merecimiento a C Tangana, quien por entonces era la pareja sentimental de la catalana y aparece como co-autor en varias de las canciones del disco.

La intéprete ha explicado en varias ocasiones que otorga la coautoría de sus temas como muestra de cortesía hacia las personas que han participado en mayor o menor medida en la concepción de cada una de las canciones: “Pongo a todo el mundo, aunque hayan hecho un 1%, o un 0,01 % de lo que sea, porque esa es mi ética como músico. Pienso siempre que las cosas son un esfuerzo colectivo”.

No es la primera vez que la catalana planta cara a una industria concebida desde un prisma en el que la figura del hombre es casi siempre la que prevalece. De hecho, en una entrevista que realizó junto al cantante Pharrel Williams, criticó el hecho de que se priorice en proyectos conjuntos el papel del hombre por encima del de la mujer, independientemente de cuál de los dos tenga más peso.

Con ello realizó una crítica al tema ‘Relación Remix’, en el que la compositora participó junto a Sech, Daddy Yankee, J Balvin y Farruko. Y a pesar de que la catalana protagoniza más tiempo de la canción que el resto de sus compañeros de la canción, el nombre de la catalana aparece el último en los rótulos del título, algo causado por un algoritmo machista.

Pero lo cierto es que Rosalía no ha sido la primera, ni desgraciadamente será la última, que sea vea envuelta en comentarios de este tipo. De hecho, suele ser la tónica dominante en lo que atañe a las mujeres compositoras.

La que se ha tenido que enfrentar de forma más reciente a este estigma, ha sido Taylor Swift. Una artista que, a pesar de dar su salto a la fama hace ya más de una década, en solitario y acompañado por canciones propias y su guitarra, tampoco se ha escapado de dichas acusaciones.

Hace un par de meses, el músico Damon Albarn, aseguró en directo que la intérprete británica no escribe sus canciones, sino que las coescribe con la ayuda de otros. Unas acusaciones ante las que Swift respondió sin pelos en la lengua, con un contundente mensaje lanzado a través de su cuenta de Twitter, que consiguió cerca de 750.000 likes.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022