Ramón García se sincera (y de qué manera) sobre el nuevo disco de Rosalía ‘Motomami’: «A mí me parece una mierda»

El nuevo álbum de Rosalía, ‘Motomami’, ha venido cargado de polémicas. Desde el pequeño adelanto de la letra de ‘Hentai’ en redes sociales, son muchos los seguidores de la artista que comenzaron a criticar el rumbo que estaba tomando su trabajo y algunos consideran que se ha alejado que lo que realmente les gustaba de Rosalía.

Si la artista ha perdido su “esencia” en su último disco ha sido motivo de debate durante los últimos meses y más tras el lanzamiento oficial del mismo. A pesar de que muchos de sus temas no dejan de sonar en nuestra cabeza, lo cierto es que no son del agrado de todo el mundo y muchos han querido opinar al respecto.

La opinión de Ramón García respecto al nuevo disco de Rosalía

Una de las últimas opiniones que más nos han sorprendido ha sido la de Ramón García. El presentador decidió lanzar su opinión respecto al trabajo de la autora española en su programa ‘En Compañía’ donde dio su punto de vista más sincero: “A mí el disco me parece una mierda”, comentó Ramón en medio del programa.

El presentador dio una explicación respecto a su quizás demasiado sincera opinión. “A mi me lo parece, eh. Y yo siempre he sido defensor de Rosalía, y me encanta Rosalía, pero creo que se ha equivocado de pleno con lo que ha hecho”, argumentaba Ramón García.

#Ramonchu no se corta y opina así del nuevo trabajo de @rosalia pic.twitter.com/RNFVuDIfIX — TVMASPI (@sebas_maspons) March 22, 2022

“Igual vende mucho y vende mucho en Estados Unidos, pero se ha ido de lo que queríamos de Rosalía”, concluía el presentador en su explicación. Probablemente sean muchos los que comparten su opinión, ‘Motomami’ ha recibido duras críticas por parte de los seguidores de la artista por temas como ‘Hentai’ o ‘Chicken Teriyaki’ por el sentido de su letra.

Lo que sí es cierto es que las nuevas canciones de Rosalía no dejan de sonar por todas partes y, aunque ha recibido grandes críticas, lo cierto es que acaban siendo pegadizas e igual que hay muchos que han decidido criticarla, también hay quien no puede dejar de escuchar temas como ‘Saoko’, uno de los más populares del disco.