La ‘cuenta secreta’ de Rosalía en Instagram que muestra su lado más personal

Muchos personajes famosos han tomado la iniciativa de crearse cuentas más íntimas en redes sociales como Instagram donde poder perder la uniformidad de su feed o simplemente poder mostrar una cara más personal de ellos mismos. Sin embargo, su empeño por mantenerlas bajo las sombras no suele durar demasiado y siempre hay algún fan que acaba descubriéndolos.

Poner las cuentas en privado suele ser una de las principales iniciativas, aunque hay quien ha decidido abrir su cuenta al público y dejar ver su lado más cercano y personal. Este ha sido el caso de Rosalía, la cantante catalana de más éxito en los últimos años decidió compartir a principios de enero su cuenta personal de Instagram con sus fans.

Leer más: Amazon ofrece música en streaming para los clientes de Amazon Prime

La existencia de la cuenta como tal no era ningún secreto, ya muchos conocían su existencia, pero no había forma de acceder al contenido a no ser que la cantante aceptara una solicitud por lo que tan solo su círculo más cercano tenía acceso a sus publicaciones.

Rosalía ha puesto como pública su cuenta personal de Instagram