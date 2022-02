El enfado de Nagore Robles tras la censura de una de sus publicaciones en Instagram: «La impotencia que siento es difícil de digerir»

No es la primera vez que un personaje famoso arremete contra Instagram por sus políticas de contenido y sus censuras de publicaciones por desnudos. En esta línea, muchas influencers comenzaron sus propias reivindicaciones por las distinciones de la propia aplicación a la hora de calificar el contenido explícito considerando como obscenos los pezones femeninos, pero no los masculinos.

La última “víctima” de estas políticas de Instagram ha sido Nagore Robles, quien ha manifestado un cabreo monumental al ver eliminada su publicación. Esta vez el mensaje de censura no ha sido por parte de haters o de insultos y amenazas, sino que, una vez más, el elemento censurado ha sido el cuerpo femenino.

Esta constante guerra de las feministas aclamando la libertad del cuerpo de la mujer está también presente en las redes sociales. Hace algún tiempo muchas mujeres e influencers de la plataforma comenzaron una campaña con el hashtag #FreeNipples con el fin de poder enseñar libremente los pezones femeninos en las publicaciones sin que se considere material sexual.

La guerra de las influencers por las políticas de Instagram

Nagore no llega a comprender esta política de Instagram, al igual que muchas otras personas, y la rabia tras la eliminación de la publicación ha sido difícil de contener para ella. No comprende por qué su cuerpo es motivo de escándalo ni por qué se considera un objetivo erótico. Según Instagram, los pezones femeninos no deben enseñarse en su red social y esto ha provocado muchas críticas.

“Nunca me había censurado Instagram una foto y la impotencia que siento es difícil de digerir”, señala Nagore cansada de escuchar tantos casos similares. “Toca demasiadas teclas internas, voy a respirar”, concluye. Una cuenta de Instagram puede ser penalizada o incluso eliminada por este tipo de publicaciones, algo que muchos no consideran para nada justo. “Es un ataque a mi libertad y a mi cuerpo”, señala la colaboradora.

La fotografía que Nagore no ha podido compartir con sus seguidores es una de las cuestiones más habladas en redes sociales y todos quieren saber qué ha sido lo que ha publicado para que Instagram decida censurarlo. Ella no suele mostrar nunca su cuerpo al desnudo, aunque sí que ha subido alguna que otra fotografía orgullosa de su cuerpo que ha sido muy aplaudida por sus seguidores.

Un desliz aplacado por el apoyo de sus seguidores y otras celebridades

El apoyo de sus seguidores ha hecho que la colaboradora consiga calmar su rabia y ha subrayado su descontento con la plataforma para hacer eco, una vez más, de la injusticia que suponen este tipo de situaciones para muchas mujeres. Existen cuentas donde se muestran imágenes muy sugerentes del cuerpo masculino e incluso con fines eróticos e Instagram nunca decide censurarlas, esto supone un punto más de desigualdad entre hombres y mujeres.

La actriz Itziar Castro ha sido una de las que se han pronunciado al respecto para dar todo su apoyo a Nagore. “Bienvenida al club de las censuradas, pero no podrán con nosotras”, señalaba la actriz, que ya ha pasado por situaciones similares. La periodista Ana Bernal ha querido hacer referencia a la propuesta de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest: “Luego hay quienes no entienden la canción de Rigoberta, sabiendo la censura que tenemos. Cuando sufrimos acoso en redes no toman medidas tan pronto. Abrazo, querida”.

Si Instagram cambiará algún día sus políticas o no es algo que aún nos queda por descubrir. Lo que está claro es que las mujeres e influencers de la plataforma no dejarán de luchar por esa igualdad entre el cuerpo femenino y el masculino en redes sociales. Algún día se dejarán de considerar los pezones femeninos como un elemento obsceno y sexualizado. Hasta entonces, la lucha continúa.