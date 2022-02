Lo que ha hecho Paz Padilla en su cuenta de Instagram rompe su relación con dos excompañeras de televisión

Paz Padilla lleva meses estando en el punto de mira desde sus polémicos comentarios sobre las vacunas contra el covid-19 y no es la primera vez que se mira con lupa en redes sociales todo lo que dice o hace. Esta vez ha sido en Instagram donde se ha destacado uno de los gestos de la humorista. El pasado mes ya tuvo un encontronazo en el plató de Sálvame con una de sus ya excompañeras, Belén Esteban.

En la discusión y después del discurso de la humorista sobre las vacunas, Belén dejaba ver que quizás esta no se había administrado la dosis correspondiente. Paz no pudo evitar el cabreo al ver que se dudaba de su palabra y decidió abandonar el plató para no volver.

Desde entonces la gaditana no ha vuelto a aparecer por Sálvame y se sospecha que no lo vuelve a hacer tras la entrada de Adela González hace apenas una semana. Sin embargo, son muchos los que siguen atentos a sus movimientos y uno de los gestos que ha tenido en su cuenta de Instagram no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

El gesto de Paz Padilla en Instagram que está dando mucho de qué hablar

Padilla ha dado dos unfollow recientemente que están dando mucho de qué hablar. Aunque la humorista ha decidido apartarse de toda polémica y vivir una etapa de relax tras el encontronazo, este gesto podría confirmar que su relación con dos de sus excompañeras se ha roto definitivamente.

Como era de esperar, uno de estos unfollow iba dirigido a Belén, pero esto no se ha quedado aquí, sino que también ha decidido dejar de seguir a la presentadora María Patiño, quien criticó a Padilla acusándole de no haber sido del todo honesta con la audiencia.

Si vamos al perfil de Instagram de Paz Padilla y pinchamos sobre el botón de ‘seguidos’, podemos comprobar en el buscador que ni Belén ni Patiño aparecen en su lista de seguidos. La humorista se sintió muy dolida al ver cómo se hablaba de desconocimiento e ignorancia en referencia a sus testimonios e incluso llegaron a calificarle de irresponsable al hablar de esa forma de un tema social tan importante como es el Covid siendo un personaje público.

Una nueva vida para la humorista

El encontronazo vivido en el plató de Sálvame no dejó a nadie indiferente pero no fue más que el estallido de todo un mes de críticas y señalamientos hacia la gaditana. Ya no solo eran comentarios desafortunados acerca de su trabajo como presentadora, sino que las redes sociales llegaron también a cebarse con ella y esto ha provocado un desgaste que ha llegado a afectar a Padilla.

La humorista ha decidido apostar por el teatro y lo hace con su obra ‘El humor de mi vida’ en una gira por toda España que está triunfando entre sus seguidores más fieles. Su vida en Cádiz y su apuesta teatral están viniendo de perlas a la presentadora, que a día de hoy no sabemos cuando podremos volver a ver en la pequeña pantalla.