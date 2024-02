A pesar de todas las prestaciones que los teléfonos móviles modernos nos brindan a día de hoy, aún se cuentan por millones las personas que lo utilizan como una herramienta empleada principalmente para hacer llamadas, ya sean por motivos laborales, o por mantener el contacto con familiares o amigos que por cualquier motivo no tienen acceso a un teléfono con internet.

Y es que a veces se nos olvida que los teléfonos más modernos también cuentan con las prestaciones de siempre. Sin ir más lejos, es posible que por motivos de privacidad, o simplemente por protocolos laborales, en algún momento necesitemos hacer uso de una llamada con número oculto. Por ello, hoy os explicaremos como hacer una llamada sin mostrar nuestro número de teléfono, y además, también cómo evitarlas.

Haz llamadas con número oculto desde tu teléfono… Y ocúltalas cuando lo necesites

Se trata de una funcionalidad que ya existía en los teléfonos fijos antiguos desde hace muchos años, y que a día de hoy se sigue utilizando por una enorme variedad de motivos. Y lo cierto es que, si bien los dispositivos han avanzado enormemente, este servicio sigue siendo tan sencillo como siempre, ya que podemos emplear un código alfanumérico para que nuestro número desaparezca de una llamada.

Además, independientemente de si tenemos un dispositivo Android o iPhone, el código es el mismo: solo tendremos que abrir la aplicación de llamadas y colocar el comando #31# antes del número de contacto al que queremos llamar. Un comando que es muy útil para una llamada puntual, aunque existen muchos otros métodos.

Por ejemplo, si utilizamos nuestro teléfono para hacer llamadas laborales en las que el número siempre debe estar oculto, puede ser algo cargante tener que colocar siempre ese comando. Por ello, tanto en Android como iPhone contamos con una opción para mantener siempre activado este servicio, lo que hará que siempre que llamemos por teléfono nuestro número no aparezca.

En ambos dispositivos, tenemos que acceder a la sección de Ajustes, y mientras que en Android accederemos a Más Ajustes en iPhone iremos directamente a la opción Teléfono. En ambos casos, nos toparemos con la opción mostrar ID de llamada, dentro de la cual podremos ver un botón a través del cual podemos activar la función de Ocultar número, tras lo cual nuestro teléfono quedará oculto en todas las llamadas hasta que decidamos revertirlo, para lo que hay que seguir el mismo camino.

Evita las llamadas de números privados desde la configuración de tu teléfono

Se trata de una utilidad muy útil en términos de privacidad, especialmente en el ámbito laboral. No obstante, muchas personas utilizan esta funcionalidad para molestar sin ser descubiertos, o bien por parte de empresas de spam para que los usuarios contesten al teléfono. Y bloquear estas llamadas es sumamente sencillo tanto en Android como en iPhone.

En Android simplemente tendremos que abrir la app del teléfono, para después pulsar sobre los tres puntos de opciones que aparecen en la parte superior del mundo, con lo que accederemos a los ajustes. Posteriormente, tendremos que entrar en Números bloqueados, donde aparecerán todos los teléfonos que hayamos bloqueado manualmente. Pero si también activamos la opción Desconocidos, nuestro teléfono no volverá a sonar ni cuando nos llamen desde un número oculto o desde uno que no tenemos guardado en nuestra agenda.

En iPhone, el proceso es muy similar: accederemos desde Ajustes hasta la opción Teléfono, donde podremos encontrar otra llamada Números desconocidos, y simplemente tendremos que marcarla para no volver a recibir ninguna llamada de estos números. Sin embargo, no permite hacer distinciones entre números ocultos y números no guardados, aunque es cierto que cuando nos llamen desde un número que no tenemos guardado, siempre aparecerán en el registro de llamadas, por lo que siempre podemos devolver la llamada por si acaso se tratase de una llamada importante.