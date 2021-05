Lidl trae a España un candado que funciona con huella dactilar

Las bicicletas toman las calles. Cada vez es más habitual, sobre todo en las grandes ciudades, que los ciudadanos elijan este medio de transporte para moverse de un sitio a otro. Barcelona, por ejemplo, es una de las capitales que más está apostando por integrar la bicicleta en sus calles. Pocas calles quedan sin carril bici en la ciudad condal. Además, es una de las pioneras en el servicio de bicicletas compartidas.

Además, el uso de la bici no solo cuida del medioambiente. También lo hace con nuestro bolsillo, pues no implica pagar combustible, aparcamiento o impuesto de circulación. Y todo ello sin olvidar nuestra salud, pues también estaremos practicando deporte. Todo son ventajas.

Lidl acaba con el problema de aparcar la bici

No obstante, ello no quiere decir que todo sean maravillas. Ir en bici también comporta algunos inconvenientes. Por ejemplo, el que llega en el momento de aparcarla. Porque a veces solo vas a tomar algo o al trabajo, pudiéndola dejar a la vista o en la oficina. Sin embargo, en otras ocasiones no es posible. Por ejemplo, cuando te vas al cine, cuando entras en una tienda o cuando vas a clase, entre otros escenarios.

En esas ocasiones no te queda otra que dejarla en la calle atada con un candado que en muchas ocasiones se abre con facilidad. No obstante, eso no pasará con el candado que Lidl dispone en su catálogo.

Solo tú podrás abrir el candado con huella dactilar de Lidl

Se trata del candado de bicicleta en U fabricado por Crivit, cuya característica principal es que cuenta con sensor de huella dactilar biométrica. Este dispositivo detecta automáticamente tu huella y abre el candado en solo un segundo.

Candado para bicicleta de Lidl

Este candado a la venta en Lidl funciona con una batería integrada de iones de litio de 3,7 V / 260 mAh. Se recarga mediante un cable USB C que viene incluido en la caja. Y también suma un cuadro para facilitar su transporte.

Candado para bicicleta de Lidl

Además, tiene memoria para hasta 10 huellas distintas, para que pueda usarlo toda la familia. Y si te quedas sin batería no te preocupes, pues también cuenta con sistema de apertura con llave de la que se incluyen dos copias. Su precio es de 49,99 euros. Y debes tener en cuenta que solo puedes comprarla a través de la página web de Lidl.

