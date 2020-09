13 de septiembre de 2020 (11:54 CET)

Los días en los que Mercadona era solo una opción para comprar comida han pasado a mejor vida. A día de hoy, la cadena de supermercados fundada por Juan Roig se ha convertido en una posibilidad para llenar el carrito de la compra con múltiples productos que miran a los ojos a los de las grandes marcas. Y la sección de perfumería no iba a ser diferente.

La compañía responsable de la marca Hacendado tiene claro que no hace falta gastarse cientos de euros para oler bien. Por ello, tiene la solución para todos aquellos que ansían un perfume de alto standing pero no quieren gastarse lo que vale. Nombres tan conocidos como Chanel, Jean Paul Gaultier y Carolina Hererra tienen su imitador en las estanterías de la primera cadena de supermercados de España.

Perfumes masculinos de Mercadona y su comparativa

La gama más exitosa de Mercadona es Como tu, un trío de fragancias que se inspiran en tres reconocidas marcas internacionales. Así, Como tu Viento recuerda el perfume Aqua di Gio, de Armani; Como tu Aventura lo hace a Farenheit, de Dior; y Como tu Fuerza tiene un aroma parecido a Le Male, de Jean Paul Gaultier.

También obtienen buenas críticas Afán, que se asemeja a Egoiste Platinum (Chanel); Gesto, similar a Boss (Hugo Boss); y Enciende for Him, con reminiscencias a XS (Paco Rabanne).

Perfumes femeninos de Mercadona y su comparativa

En la sección femenina también abundan las marcas. Por ejemplo: Como tu Fantasía es muy parecida a la fragancia Nina, de Nina Ricci. También existen colonias como Enciende for Her, similar a la premiada CH, de Carolina Herrera; y Very Women, que es un calco de Classique, de Jean Paul Gaultier.

Además, los expertos recomiendan Rose Nude, parecida a Chloé; Amour d'Anouk, similar a Pure Poison (Dior); y Complicity Woman, que recuerda a Aire (Loewe).

El nuevo perfume capilar de Mercadona

Pero más allá de los envases ya conocidos por los clientes, Mercadona lanzó este verano un nuevo producto: el perfume capital, utilizado para dar un buen aroma al cabello así como protegerlo del impacto de los rayos UVA o crear una capa protectora del frío en invierno.

Según explica la propia empresa, el flamante perfume sirve "para combatir el mal olor del cabello por culpa del humo del tabaco, la cocina, olores de calle, ambientes cerrados o el sudor del propio cuerpo".

A día de hoy, el llamado Hair Mist vende alrededor de 2.000 unidades diarias. Viene en botellas de 50ml, por lo que es ideal para llevar a cualquier parte. Para aplicarse, debe ser a entre 10 y 20 centímetros del cabello.