Parfois versiona el nuevo bolso para el verano de Jacquemus de 415 euros

El verano ya asoma a la vuelta de la esquina y es hora de sacar del armario las combinaciones más frescas y veraniegas, así como esos complementos ideales para esa época del año. Y entre los bolsos más populares destacan los maxi bolsos de paja.

Entre los más deseados destaca el de Jacquemus. Un tote de paja tejida a mano en color beige, que destaca por el parche de piel nobuk en el que encontramos el logo de la firma y que sirve a modo de bolsillo. También destaca el ribete de nubuck en los bordes superiores.

Tote de paja de Jacquemus

Así es el bolso de paja de Jacquemus

Un material que también encontramos en las correas para el hombro y en las asas de mano. Y todo ello se completa con herrajes en tono dorado. Además, existen varios modelos en los que cambia el tono de las piezas de piel.

Sus medidas son de 21 x 14 x 11 cm, y su precio mínimo es de 415 euros. Decimos mínimo porque hay portales web donde se vende a precios superiores.

No obstante, no es necesario dejarse esa cantidad para presumir de un bolso de paja con este diseño. Y es que en Parfois puedes encontrar un modelo inspirado en el de Jacquemus a un precio bastante más comedido. Y no tiene nada que envidiar.

Parfois se inspira en el bolso de paja de Jacquemus

Luce un diseño casi idéntico al de Jacquemus, con textura de rafia y doble asa de mano y de hombro. Además, en este caso la bolsa interior es extraíble, mientras que la abertura es tipo zipper. Sus medidas son de 45 x 26 x 13 cm. Y los materiales usados para su elaboración han sido paja en un 70% y poliuretano en un 30%.

Bolso Shopper Textura Rafia

Por último, lo encontrarás bajo el nombre ‘Bolso Shopper Textura Rafia’ y lo harás a un precio de 29,99 euros. Además, puedes hacerte con él tanto en la web de Parfois como en las tiendas físicas.