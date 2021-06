Parfois convierte en ‘low cost’ un producto de lujo

Con la llegada del buen tiempo, muchos y muchas tienen unas ganas locas de volver a presumir de gafas de sol. No obstante, es posible que seas reacio/a a ello cuando vayas a la playa, pues dependiendo de lo que te hayan costado, no querrás que se llenen de arena o que el salitre las degrade. Además, con las mascarillas, lo cierto es que agobian un poco cuando se empañan.

Para esto segundo puedes encontrar muchos remedios en el mercado. Muchas marcas comercializan productos que evitan que el vaho nos deje sin poder ver. No obstante, para lo primero no tienes muchas soluciones. Aunque una de ellas la encontrarás en Parfois.

Parfois se atreve con gafas de sol graduadas ‘low cost’

Ya te hemos hablado en Economía Digital de algunos de los productos que comercializa la marca portuguesa de moda ‘low cost’. Piezas inspiradas en otras de marcas de alta costura que vende a precios muy contenidos.

Pero no todo lo que encuentras en Parfois responde a prendas de ropa. Y buena prueba de ello es la nueva colección de gafas de sol graduadas, que suelen costar una fortuna en las ópticas habituales, pero que en Parfois solo te costarán 12,99 euros. Un precio por el que no te dolerá tanto que se estropeen antes de tiempo.

Solo te costarán 12,99 euros y cuentan con la máxima protección

La colección responde al nombre Eye see you, y en ella Parfois ofrece a sus clientes y clientas una amplia selección de gafas de sol de diferentes estilos para que escojas el que más te guste o mejor combine con tus looks, así como con diferentes tonalidades en el cristal, unas más claritas y otras más oscuras.

Gafas de sol graduadas de Parfois

Asimismo, estas gafas de sol cuentan con graduaciones entre 1 y 2,5, con lo que podrás dejar en casa esas otras gafas graduadas que te costaron un dineral y que no quieres que se estropeen.

Gafas de sol graduadas de Parfois

Asimismo, según refleja Parfois en su página web, estas gafas de sol graduadas cuentan con categoría de filtro 3 y protección UV del 100%. Es decir, no por ser tan baratas dejarás desprotegidos tus ojos. Y debes saber que puedes encontrarlas tanto en la página web de la firma como en las tiendas físicas.