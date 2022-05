Vuele a estar de moda este postre clásico de Mercadona

En pocos años, Mercadona ha logrado consolidarse como uno de los supermercados preferidos del público, con una clientela a la que ha logrado fidelizar en gran medida. Más allá de la enorme variedad que ofrece su catálogo, el motivo principal es la atención que la cadena valenciana pone en sus clientes sean cuales sean sus necesidades.

Desde productos dietéticos, hasta una enorme variedad en los alimentos primarios, pasando por algunos desayunos o postres de lo más innovadores, la oferta que podemos encontrar en Mercadona es prácticamente inabarcable. Y si recientemente os hablamos sobre uno de los desayunos que más triunfan en la cadena valenciana, hoy haremos lo propio con el postre favorito de los clientes.

La tarta clásica que triunfa en Mercadona

De hecho, es un postre que se basa en una de las recetas más tradicionales de este ámbito. Se trata ni más ni menos que de la mundialmente reconocida tarta de queso. Sin embargo, en Mercadona han sabido darle un toque propio para diferenciarla tanta del resto de tartas de queso, como del resto de sus propios postres.

La tarta de queso sin gluten de Hacendado, disponible en Mercadona.

Cuenta con un sabor suave y cremoso, algo que le sirve para ubicarse en lo más alto del ránking si echamos un vistazo a la enorme variedad de postres que encontramos en Mercadona. Además, otro de los factores a destacar de este producto es que se trata de un postre sin gluten, lo que la convierte en una tarta apta para los clientes celiacos.

Entre sus ingredientes principales podemos ver que destacan el queso blanco pasteurizado, la leche pasteurizada de vaca, y la nata. Pero más allá de estos tres, existe una larga lista de ingredientes que, en menor medida, pero conforman este producto: proteínas de leche, azúcar, gelatina, harina de trigo, conservadores, estabilizantes…

Al tratarse de un postre industrial, es de esperar que sus valores nutricionales no sean los idóneos para incluir en una dieta que opte por el déficit calórico. Por cada 100 gramos, esta tarde aporta 332 calorías y 24 gramos de grasas saturadas. No obstante, esto es algo común en la mayoría de postres, y no significa que sean alimentos prohibidos, sino que son productos que de cuyo consumo no se debe abusar.

Es por ello que es el postre perfecto para regalarnos a nosotros mismos un capricho de vez en cuando, y lo podemos encontrar en Mercadona en packs de 380 gramos, suficiente para unas 4 raciones, por tan solo 3,90 euros. Un precio irrisorio con el que podrás sorprender a tus invitados con un postre delicioso.