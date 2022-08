Zara tiene el dos piezas más estiloso para tus eventos de verano

Los looks ibicencos son todo un must cuando llega el verano, vestirte al completo de blanco es algo que nos evoca a esas fiestas de verano, playa y festivales que tanto nos gustan. Apostar por el blanco es de hecho algo que marcas como Zara han tenido muy en cuenta en sus nuevas colecciones.

De hecho, los diseñadores de esta cadena de Inditex han aprovechado para lanzado un lookazo que no ha podido evitar llamar nuestra atención. Está formado por dos piezas: un top sin mangas de tejido fluido y ligero y un bonito y elegante pantalón de lino. Un outfit que sin duda podría sacarte de apuros en tus eventos especiales de este verano.

Top de lino desflecado

La parte superior de este outfit, como ya hemos señalado, está compuesta por un bonito top de lino con cuello redondo y escote en pico ajustable con lazadas, un detalle que le da ese toque veraniego a la prenda que tanto nos gusta. Cuenta con detalles de pliegues en la zona delantera y abalorios combinados a contraste.

Sus acabados desflecados son unos de los puntos fuertes de su diseño en conjunto con un bonito y original bajo asimétrico. Está disponible únicamente en color blanco en tallas desde la XS hasta la XL para que elijas la que mejor se adapte a ti y podrás encontrarlo en Zara a un precio de 35,95 euros.

Pantalón straight de lino

Para hacer juego con esa parte de arriba tan veraniego, Zara propone unos pantalones confeccionados en el mismo tejido fluido y ligero, perfectos para tus eventos de verano. Se trata de una prenda de tiro medio y cintura elástica muy cómodo de poner y de llevar.

Tiene unos funcionales bolsillos laterales ocultos en la costura y falsos bolsillos de vivo en la espalda. Su pernera recta y su diseño suelto hace que sean muy favorecedores para todo tipo de cuerpos. Lo puedes encontrar en color blanco en tallas desde la XS hasta la XXL en cualquier tienda física u online de Zara por 29,95 euros.

Si quieres unirte a los mejores looks ibicencos de este verano este total look white de Zara puede convertirse en una de tus opciones favoritas. No solo es cómodo y fresco para días calurosos, sino que además tiene mucho estilo y queda como un guante. Aprovecha las nuevas colecciones de Zara y hazte con este outfit para cualquier evento.