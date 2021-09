Zara versiona el vestido más aclamado de Fendi y lo convierte en ‘low cost’

Coco Chanel fue la encargada de elevar a la máxima potencia la elegancia de un vestido. Creó piezas que se volvieron tendencia en todo el mundo. Una rebelde de la moda femenina. En 1926 publicó por primera vez, en la revista Vogue para Estados Unidos, un boceto firmado con un Little Black Dress.

En aquellos años todas las mujeres lucían vestidos largos, impuestos por las reglas sociales. Por norma general, estos eran vestidos incómodos que dejaban marcas en la piel e impedían la respiración con facilidad.

Gracias a Coco Chanel los vestidos negros se popularizaron. Christian Dior dijo: “Puedes llevar negro a cualquier hora del día o de la noche, a cualquier edad y en cualquier ocasión. Un vestido negro es la cosa más esencial en el armario de una mujer”.

En estas semanas de la moda en Europa y Nueva York, los principales diseñadores han mostrado sus nuevas propuestas para esta temporada otoño-invierno 2021-2022.

Los ‘little black dress’ triunfan este otoño

Fendi propuso el LBD, término que se le acuña al corto o pequeño vestido negro, acompañado de medias can can y botas en piel. Este Little Black Dress es una de nuestras prendas favoritas, pero como siempre, las marcas ‘low cost’ también han hecho su propia versión para hacerlo más accesible a la ciudadanía.

Zara es la primera en mostrar su LBD. Apuesta por los vestidos negros y elegantes para esta temporada. Fijándose mucho en el exclusivo ‘look’ de Fendi, la marca española saca a la venta un vestido de negro mini de cuello redondo ceñido a la cintura y con una segunda piel para incorporar las manos. Da la sensación de llevar una capa justo detrás. Un aire sofisticado y muy elegante.

Sus clientas están encantadas con este producto. “Yo lo compré y es extraordinariamente increíble. Da más el pego con el de Valentino pero puesto el de Zara deja la boca abierta!!!”, nos cuenta una clienta.