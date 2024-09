¿Qué significa la expresión «at the money»?

En el mundo de las opciones financieras, los inversores suelen encontrarse con una serie de términos técnicos que resultan clave para comprender cómo funcionan estos instrumentos derivados. Uno de los términos más comunes es «at the money» (ATM), una expresión que juega un rol fundamental en el análisis y la toma de decisiones en las operaciones con opciones.

¿Qué significa «at the money»?

La expresión «at the money» se utiliza para describir una situación específica en las opciones financieras, en la cual el precio del activo subyacente coincide o está muy cercano al precio de ejercicio de la opción. El precio de ejercicio, también conocido como «strike price», es el precio al que el titular de la opción tiene el derecho de comprar o vender el activo subyacente, dependiendo del tipo de opción (call o put).

En este escenario, el valor intrínseco de la opción es cero. Esto significa que, en ese momento, no existe una ganancia inmediata derivada de ejercer la opción, ya que el precio de mercado del activo subyacente es igual al precio acordado en el contrato de la opción. Sin embargo, la opción aún puede tener valor debido a su valor temporal, que es la expectativa de que, en el futuro, el precio del activo subyacente fluctúe de manera favorable para el titular de la opción antes de la fecha de vencimiento.

Opciones «in the money», «out of the money» y «at the money»

Para comprender mejor el concepto de «at the money», es útil compararlo con otras dos situaciones comunes en las opciones: «in the money» y «out of the money».

In the money (ITM) : Una opción se encuentra «in the money» cuando, si se ejerciera, generaría una ganancia inmediata. En el caso de una opción de compra (call), esto ocurre cuando el precio del activo subyacente es mayor que el precio de ejercicio. Para una opción de venta (put), la situación es al revés: el precio del activo subyacente debe ser inferior al precio de ejercicio.



: Una opción se encuentra «in the money» cuando, si se ejerciera, generaría una ganancia inmediata. En el caso de una opción de compra (call), esto ocurre cuando el precio del activo subyacente es mayor que el precio de ejercicio. Para una opción de venta (put), la situación es al revés: el precio del activo subyacente debe ser inferior al precio de ejercicio. Out of the money (OTM): En este caso, el precio del activo subyacente no es favorable para el titular de la opción. Para una opción de compra (call), el precio de mercado es inferior al precio de ejercicio, mientras que para una opción de venta (put), el precio del activo subyacente es superior al precio de ejercicio. En este escenario, la opción no tiene valor intrínseco ni valor temporal, ya que es poco probable que se ejerza de manera rentable.

En cambio, cuando una opción está «at the money», es decir, cuando el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio son casi iguales, no existe un beneficio inmediato, pero el inversor aún puede mantener la esperanza de que las fluctuaciones futuras del mercado generen valor antes de que la opción expire.

El valor temporal y su relación con «at the money»

En las opciones «at the money», el único valor que tiene la opción es su valor temporal. Este concepto se refiere al precio que los inversores están dispuestos a pagar por el potencial de que el precio del activo subyacente cambie antes de la fecha de vencimiento de la opción. A medida que se acerca la fecha de vencimiento, el valor temporal tiende a disminuir, un fenómeno conocido como decadencia temporal o «time decay«.

Este valor temporal es mayor en las opciones «at the money» que en aquellas «in the money» o «out of the money«. Esto se debe a que las opciones ATM tienen el mayor potencial de moverse en una dirección favorable para el titular en comparación con las otras dos situaciones. Los inversores están dispuestos a pagar más por este potencial, lo que explica por qué las opciones «at the money» suelen ser más caras en términos de prima.

La importancia de «at the money» en las estrategias de inversión

El concepto de «at the money» es crucial en la elaboración de estrategias de inversión con opciones. Muchos inversores utilizan opciones «at the money» como parte de sus estrategias, ya que consideran que estas opciones ofrecen una combinación atractiva de bajo costo y alto potencial de rentabilidad. Existen diferentes enfoques para utilizar opciones ATM dependiendo de si se busca cubrir riesgos o aprovechar oportunidades en los movimientos del mercado.

Una de las estrategias más comunes es la estrategia de compra de opciones call ATM, donde un inversor compra una opción de compra en la expectativa de que el precio del activo subyacente aumente. Al estar «at the money», la opción tiene un costo relativamente bajo en comparación con una opción «in the money», pero ofrece una alta rentabilidad potencial si el precio del activo subyacente sube.

Por otro lado, las opciones put ATM son utilizadas por los inversores que quieren protegerse de una posible caída en el valor del activo subyacente. En este caso, la opción de venta permite al inversor vender el activo a un precio que está en línea con su valor de mercado actual, ofreciendo una protección adicional si los precios comienzan a caer.

El concepto de «at the money» es fundamental en el mundo de las opciones financieras. Describe una situación en la que el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio son iguales o casi iguales, lo que significa que la opción carece de valor intrínseco, pero aún conserva valor temporal. Este tipo de opciones es ampliamente utilizado en diversas estrategias de inversión debido a su equilibrio entre costo y potencial de ganancias futuras.

Las opciones ATM ofrecen a los inversores una herramienta valiosa para gestionar riesgos y aprovechar las oportunidades del mercado, ya sea que estén buscando proteger sus activos o especular sobre movimientos de precios. Entender cómo funcionan estas opciones y cómo se comportan en diferentes escenarios de mercado es clave para cualquier inversor que desee navegar con éxito en los complejos mercados de derivados.