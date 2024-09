¿Qué es un código de buen gobierno?

En los últimos años, la demanda por una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión empresarial ha crecido de manera considerable. Este cambio ha impulsado la creación y adopción de diversas herramientas que buscan mejorar el funcionamiento y las prácticas corporativas en el ámbito empresarial. Una de estas herramientas fundamentales es el Código de Buen Gobierno, un conjunto de recomendaciones y principios destinados a guiar el comportamiento y la toma de decisiones en las sociedades anónimas, especialmente aquellas cotizadas en los mercados financieros.

¿Qué es el Código de Buen Gobierno?

El Código de Buen Gobierno es un conjunto de recomendaciones que busca establecer principios éticos y normativos para el correcto funcionamiento de las empresas. Estas normas no son obligatorias, pero su adopción es alentada por los organismos reguladores y por el propio mercado, ya que generan confianza entre inversores y otros grupos de interés. Las empresas que deciden no seguir estas recomendaciones deben justificar sus razones, bajo el principio de «cumplir o explicar».

El objetivo central del Código de Buen Gobierno es garantizar que las sociedades anónimas adopten prácticas que promuevan la transparencia, el respeto por los derechos de los accionistas y la responsabilidad en la toma de decisiones. Todo esto con el fin de generar una mayor confianza en el mercado, protegiendo a los inversores y fortaleciendo la reputación de las empresas.

Antecedentes: informes Olivencia y Aldama

El camino hacia la creación del Código de Buen Gobierno no fue inmediato. Surgió de la necesidad de corregir algunas deficiencias en la gobernanza empresarial que se hicieron evidentes en diversas crisis corporativas a nivel global. En España, los primeros pasos hacia la definición de estas normas se dieron con dos documentos clave: el Informe Olivencia (1998) y el Informe Aldama (2003).

El Informe Olivencia, promovido por Manuel Olivencia, fue el primer intento formal en España por establecer recomendaciones para mejorar la gobernanza en las empresas cotizadas. Este informe identificaba aspectos fundamentales como la composición de los consejos de administración, la independencia de sus miembros y el respeto por los derechos de los accionistas.

Más tarde, el Informe Aldama profundizó en las recomendaciones del Informe Olivencia y añadió nuevas propuestas para mejorar la transparencia y responsabilidad en las empresas. Este informe subrayó la importancia de la gestión de riesgos y de la auditoría interna como mecanismos para evitar conflictos de interés y asegurar una gobernanza más sólida.

El código unificado de Buen Gobierno (Código Conthe)

La evolución de estos informes culminó en 2006 con la creación del Código Unificado de Buen Gobierno, también conocido como Código Conthe, en referencia a Manuel Conthe, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en ese momento. Este código unificó las recomendaciones anteriores y ofreció una guía detallada y actualizada para las empresas cotizadas en España.

El Código Conthe fue diseñado con la premisa de que las empresas deben actuar de manera responsable no solo ante sus accionistas, sino también ante la sociedad en general. Además de los principios tradicionales de gobernanza, el código hace énfasis en la necesidad de adoptar prácticas sostenibles y responsables, considerando factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

Principales recomendaciones del Código de Buen Gobierno

Entre las recomendaciones más destacadas del Código de Buen Gobierno se encuentran:

Composición del consejo de administración: El código sugiere que los consejos de administración deben contar con una proporción adecuada de consejeros independientes, quienes no tengan vínculos con la dirección o accionistas significativos, para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones.

Diversidad de género y experiencia: Se fomenta la inclusión de mujeres en los consejos de administración y la incorporación de perfiles profesionales diversos, con el fin de aportar diferentes perspectivas y enriquecer la toma de decisiones.

Política de remuneraciones: El código recomienda que las empresas adopten políticas de remuneración transparentes y equilibradas, vinculando las compensaciones de los ejecutivos con el desempeño a largo plazo de la empresa y evitando incentivos excesivos que puedan fomentar comportamientos de riesgo.

Gestión de riesgos: Las empresas deben contar con un sistema de gestión de riesgos que identifique y gestione de manera adecuada los riesgos financieros, operativos y reputacionales, para evitar situaciones que comprometan la estabilidad de la compañía.

Relación con los accionistas: Se promueve la creación de mecanismos que faciliten la comunicación y participación activa de los accionistas, respetando sus derechos y garantizando su acceso a la información.

Responsabilidad corporativa: Las empresas deben tener en cuenta el impacto social y ambiental de sus actividades, adoptando políticas que promuevan la sostenibilidad y el bienestar de la sociedad en general.



Aplicación voluntaria: el principio «cumplir o explicar»

Es importante destacar que el Código de Buen Gobierno no es de aplicación obligatoria. Las empresas son libres de adoptar las recomendaciones que consideren más adecuadas para su situación particular. No obstante, en caso de no cumplir con alguna de estas recomendaciones, están obligadas a explicarlo públicamente. Este enfoque, conocido como «cumplir o explicar», permite flexibilidad, pero también impone transparencia y rendición de cuentas, ya que las empresas deben justificar ante los accionistas y el mercado sus decisiones.

El impacto del Código de Buen Gobierno en las empresas

La implementación del Código de Buen Gobierno ha tenido un impacto significativo en las prácticas de las empresas españolas. Muchas empresas han adoptado estas recomendaciones y han mejorado sus estructuras de gobierno corporativo, lo que ha generado un mayor nivel de confianza entre los inversores. La transparencia en la gestión, la incorporación de consejeros independientes y la mejora en la comunicación con los accionistas son solo algunos de los avances que se han observado en las últimas décadas.

Además, las empresas que siguen estas recomendaciones tienden a ser mejor valoradas por los mercados y gozan de una mayor reputación entre sus grupos de interés. Esto se traduce en una mayor capacidad para atraer inversiones y en una relación más sólida con sus accionistas.

El Código de Buen Gobierno es una herramienta clave para promover prácticas empresariales responsables, transparentes y sostenibles. Aunque su aplicación es voluntaria, las empresas que lo adoptan no solo fortalecen su posición en el mercado, sino que también demuestran su compromiso con los valores éticos y la buena gestión. En un entorno empresarial cada vez más complejo y globalizado, seguir estas recomendaciones es una señal de que las empresas están dispuestas a actuar con responsabilidad y a garantizar el bienestar de sus accionistas y de la sociedad en su conjunto.