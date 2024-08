¿Qué es el término Green Shoe y qué papel juega en la economía?

En el ámbito de las finanzas, el Green Shoe es una herramienta utilizada para estabilizar los precios en el mercado de valores durante una oferta pública inicial o cuando se emiten nuevas acciones de una compañía. Este mecanismo juega un papel fundamental en la gestión de la volatilidad de los precios y en la protección tanto de la empresa emisora como de los inversores.

A pesar de no ser un término muy global, una práctica ampliamente utilizada en el mundo de las finanzas, especialmente en grandes transacciones bursátiles. No obstante, su comprensión va de la mano de diversos factores, por lo que hoy analizaremos cuáles son sus implicaciones para los inversores y por qué es tan importante en las operaciones de mercado.

Todos los aspectos a conocer respecto al Green Shoe

De este modo, el Green Shoe, también conocido como opción de sobreasignación, es una cláusula que se incluye en los acuerdos de suscripción de una oferta pública de acciones. Permite a los suscriptores comprar acciones adicionales de la compañía emisora, por encima de la cantidad inicialmente ofrecida, si la demanda de los inversores supera las expectativas. Esta opción suele ser de hasta un 15% más del total de acciones ofertadas en la OPI.

Este término proviene de la primera compañía que utilizó esta opción en una oferta pública: la empresa estadounidense Green Shoe Manufacturing Company, actualmente conocida como Stride Rite Corporation. A grandes rasgos, consiste en un mecanismo que se activa cuando la demanda de las acciones emitidas es alta. Y en este proceso, los suscriptores desempeñan un papel clave.

Cuando las acciones salen al mercado y se cotizan por primera vez, es común que los precios fluctúen considerablemente. Si el precio de las acciones baja por debajo del precio de oferta, los suscriptores pueden comprar acciones en el mercado abierto para estabilizar el precio y reducir la volatilidad. Por otro lado, si el precio sube demasiado debido a la alta demanda, los suscriptores pueden ejercer la opción del Green Shoe, lo que significa que compran acciones adicionales directamente a la empresa emisora y las venden al mercado, ayudando a reducir la presión sobre el precio y manteniendo una mayor estabilidad.

Por todo ello, el Green Shoe tiene varios beneficios tanto para la empresa emisora como para los inversores. Entre ellos, permite que los suscriptores estabilicen el precio de las acciones durante los primeros días de cotización, lo que ayuda a evitar fluctuaciones extremas en el valor de las acciones. Asímismo, incrementa la liquidez de las acciones en el mercado, lo que significa que habrá más acciones disponibles para comprar y vender, lo que facilita el comercio para los inversores.

Sin embargo, y a pesar de que el Green Shoe es una herramienta valiosa, no está exento de riesgos. Si bien ayuda a estabilizar los precios, no garantiza una protección completa contra la volatilidad del mercado. Si el precio de las acciones cae demasiado rápidamente, los suscriptores pueden no ser capaces de detener la caída, lo que podría afectar negativamente tanto a la empresa emisora como a los inversores iniciales.

Esto implica que, a pesar de sus múltiples ventajas, como la estabilización de los precios o la protección de los inversores, esta herramienta conlleva ciertos riesgos que deben ser comprendidos antes de tomar decisiones de inversión. Para los inversores informados, el Green Shoe puede ser un signo de confianza en el éxito de una oferta pública y una protección contra las sorpresas del mercado.