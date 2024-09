Se acaba el Ingreso Mínimo Vital para quienes cumplan este requisito

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se trata de una prestación que el Estado ofrece desde 2020 a las familias más vulnerables y con menos ingresos. Según los datos oficiales, más de 2 millones de personas reciben al mes esta ayuda que oscilan entre los 500 y 1.329 euros, lo que supone casi 16.000 euros al año.

De cara al próximo año, van a realizarse modificaciones que pueden provocar que dejes de recibir esta prestación sin saberlo. Actualmente esta ayuda se da a las familias y personas que no alcanzan cierto umbral que depende de las responsabilidades familiares, es decir, los hijos que hay a tu cargo.

El objetivo del Ingreso Mínimo Vital es proporcionar un mínimo de ingresos a quienes carecen de recursos suficiente, así como complementar los ingresos de las familias que se encuentran por debajo de un umbral mínimo establecido. Además, favorecer la inclusión social y económica de las personas en situación de pobreza extrema.

Pueden quitarte el Ingreso Mínimo Vital

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España, es necesario cumplir con una serie de requisitos tanto personales como económicos.

Para empezar, debes tener entre 23 y 65 años, o ser mayor de edad si tienes menores a cargo. Seguidamente, debes tener la residencia en España, es decir, residir de manera legal y efectiva en España de forma continua durante al menos un año antes de la solicitud. No obstante, existen algunas excepciones para víctimas de trata, explotación sexual, violencia de género, entre otros.

El objetivo del Ingreso Mínimo vital es prevenir el riesgo de pobreza. Foto: Freepik.

Una vez cumplas estos requisitos, es importante demostrar una situación de vulnerabilidad económica. Los ingresos y el patrimonio del hogar deben estar por debajo de los umbrales establecidos para la prestación, que varían según la composición del hogar. Se considera la suma de todos los ingresos anuales de la unidad de convivencia, excluyendo ciertas prestaciones sociales.

Por lo tanto, si no cumples alguno de estos requisitos, puede que ya no recibas más el Ingreso Mínimo Vital. Estate al tanto de todo los cambio para que no te pille de sorpresa.

Quién puede solicitar el IMV

Para solicitar el IMV es necesario estar dentro de los umbrales de ingresos y patrimonio varían en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de su situación específica (con o sin menores a cargo, por ejemplo). Los límites se actualizan anualmente.

Además, el Ingreso Mínimo Vital es compatible con algunas ayudas y prestaciones, como ciertas rentas del trabajo o prestaciones sociales, siempre que no se supere el umbral de ingresos establecido.