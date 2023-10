Ayuda de 200 euros: cuáles son las últimas novedades

El gobierno lanzó a principios de 2023 una ayuda de 200 euros destinada a personas de bajos ingresos con el objetivo de combatir la inflación provocada por la guerra. Según el Real Decreto firmado con la aprobación, esta se debía haber pagado antes del 30 de junio, sin embargo, a muchas personas no les ha llegado y han mostrado su descontento con la administración por la pasividad para dar el dinero.

Los próximos meses en Hacienda van a ser de una gran actividad con la devolución de la Renta 2022 y el ingreso de este cheque. El fisco acabará el año dando estas pagas a todos los que cumplen las condiciones para recibirlas y de esta manera comenzarán el 2024 con extras en sus cuentas bancarias. La Agencia Tributaria ha tenido que acelerar todos los procesos para que todas las personas que han obtenido el cheque puedan recibirlo a tiempo. Más vale tarde que nunca.

El ingreso de los 200 euros tendría que haber acabado hace unos meses. Como máximo, el dinero debía estar en las cuentas bancarias a final de verano para que así se pueda afrontar mejor la vuelta al cole y sirva a los beneficiados de ayuda ante tanto gasto. Sin embargo, esto no fue así y se ha estirado en el tiempo hasta que por fin ya van quedando muy pocas personas sin recibirlo, que conforme pase octubre, tendrán noticias sobre el ingreso.

Por el contrario, aún hay otras personas que siguen a la espera de recibir la confirmación o denegación del cheque. Las personas de este grupo necesitan conocer con celeridad si no les darán el ingreso para presentar las reclamaciones oportunas y así puedan volver a entrar en el proceso. Para obtener el cheque de los 200 euros de Hacienda necesitas tener unos ingresos por debajo de 14.000 euros íntegros anuales y no tengan un patrimonio superior a 43.196,40 euros. Se quedarán fuera del proceso los que ya reciban el Ingreso Mínimo Vital o cobren una pensión, ya sea contributiva o no contributiva, aunque sí es compatible con el paro.

Los solicitantes debían ingresar menos de 27.000 euros anuales. Foto: Pixabay.

Aunque las informaciones de la Agencia Tributaria apuntaban a que el cobro de la ayuda de 200 euros para familias con bajos recursos finalizaría en septiembre, aún son muchas las familias que no han recibido esta prestación. Ahora, desde Hacienda apuntan a que, pese a que la ayuda no haya finalizado en septiembre, existen unas previsiones para estimar cómo serán los próximos meses respecto al cheque de 200 euros.

Plazo de la ayuda de 200 euros de Hacienda

Si bien la convocatoria de la ayuda finalizó el pasado 31 de marzo, a partir de esa fecha quedaba abierto un plazo de tres meses para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) resolviese todas las solicitudes. Sin embargo, muchas de ellas todavía se encuentran en proceso de trámite, por lo que estas personas no saben ni si han sido aceptadas como beneficiarias o no. Desde Hacienda avisan de que si ha finalizado el plazo de tres meses desde la solicitud y no se ha efectuado el pago ni se ha notificado la propuesta de resolución denegatoria, la solicitud podría entenderse como desestimada.

La realidad es que es posible que ni siquiera se haya comenzado a gestionar y, si presentamos una reclamación demasiado pronto, puede ir en nuestra contra. Desde la AEAT recuerdan que «es mejor presentar una alegación que una reclamación, ya que el tiempo de resolución es mucho menor». Por eso debemos esperar a que nos llegue la carta denegatoria para confirmar completamente que nuestra solicitud ha sido desestimada. Hasta ese momento, todavía podríamos cobrar la ayuda de Hacienda.

El plazo finalizará cuando se terminen de gestionar todas las alegaciones

¿Cuándo llegará la ayuda de 200 euros de Hacienda a todos los beneficiarios?

Según declaraciones del Ministerio de Hacienda, «aún no se tiene un plazo como tal para terminar de ingresar la ayuda de 200 euros a los beneficiarios.» Por otro lado, la Agencia Tributaria ha afirmado que el plazo finalizará cuando se terminen de gestionar todas las alegaciones y en cuanto todos los beneficiarios hayan recibido el ingreso en sus cuentas. Además, aseguran que «el grueso» de los beneficiarios ya la han recibido.

Para conocer el estado de la ayuda de los 200 euros se debe acceder a la página web de la Agencia Tributaria. Foto: Pixabay.

Así puedes consultar si te han aprobado la ayuda de 200 euros

Para saber si esta ayuda ha sido aceptada o no, el interesado primero tiene que dirigirse a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, y allí acceder a la página donde se rellena el formulario para solicitar el cheque.

Posteriormente, hay que hacer clic en “Consulta de Solicitudes presentadas”, donde se debe indicar el DNI electrónico o el certificado digital del interesado. En este apartado, se informará si esta subvención se encuentra en una situación de alta o baja, o sea si fue aceptado o no.