Cómo cobrar la pensión no contributiva: tipos y requisitos

Cuando ha acabado nuestra vida laboral y hemos llegado al límite de edad para trabajar, lo habitual es obtener la jubilación y pasar a cobrar la pensión contributiva, es decir, una suerte de salario mensual que es una parte de lo que cobrábamos mientras trabajábamos.

No obstante, no todo el mundo tiene acceso a ella, pues hay personas que nunca han trabajado, no han trabajado lo suficiente para cobrar una pensión contributiva o, como en muchos casos que todavía se dan en España sobre todo en personas mayores, trabajaron pero no de forma regulada y no cotizaron, por lo que se han quedado fuera del sistema.

Para todas esas personas todavía existe la opción de recibir algo de dinero cada mes, la pensión no contributiva.

¿Qué es la pensión no contributiva?

La pensión no contributiva es una pensión que se otorga solo en casos de necesidad y proporciona una pequeña cuantía mensual, así como asistencia farmacológica y sanitaria. Pueden optar a ella los ciudadanos españoles o extranjeros con permiso de residencia en el país que se encuentren en ese estado de necesidad.

Requisitos para recibir la pensión no contributiva

Para poder acceder a la pensión no contributiva es necesario que la persona beneficiaria no perciba más de 5.639,20 euros anuales. Esto si la persona vive sola.

No obstante, si la persona beneficiaria vive con más personas dentro de una unidad familiar, no podrá cobrar la pensión a no ser que se den los siguientes casos. Si convive con su pareja y/o parientes de segundo grado:

Si son 2 personas en la unidad familiar: deben percibir menos de 9.586,64 euros anuales entre los miembros.

personas en la unidad familiar: deben percibir menos de euros anuales entre los miembros. Si son 3 personas en la unidad familiar: deben percibir menos de 13.534,08 euros anuales entre los miembros.

personas en la unidad familiar: deben percibir menos de euros anuales entre los miembros. Si son 4 personas en la unidad familiar: deben percibir menos de 17.481,52 euros anuales entre los miembros.

Si convive con familiares de primer grado, como padres o hijos:

Si son dos personas en la unidad familiar: deben percibir menos de 23.966,60 euros anuales en conjunto

personas en la unidad familiar: deben percibir menos de euros anuales en conjunto Si son tres personas en la unidad familiar: deben percibir menos de 33.835,20 euros anuales en conjunto

personas en la unidad familiar: deben percibir menos de euros anuales en conjunto Si son cuatro personas en la unidad familiar: deben percibir menos de 43.703,80 euros anuales en conjunto

Tipos de pensión no contributiva

Hay, en esencia, dos tipos de pensiones no contributivas: por jubilación y por invalidez.

Para obtener la pensión contributiva por jubilación el solicitante deberá reunir las características de renta anteriormente mencionadas y tener cumplidos 65 años o más. Además, debe estar residiendo. También debe estar residiendo en territorio español en la actualidad, haberlo hecho al menos durante 10 años comprendidos y que, como mínimo, 2 hayan sido consecutivos.

En el caso de la pensión por invalidez, el solicitante debe reunir las condiciones de rentas anteriormente mencionadas, encontrarse entre los 18 y los 65 años, residir en España y haberlo hecho durante 5 años, dos de los cuales consecutivos e inmediatamente antes de solicitar la pensión y, finalmente, poder acreditar un grado de discapacidad del 65% o superior.