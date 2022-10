Compra de vivienda: esta es la alternativa al aval (mucho menos arriesgada)

Si estás pensando en comprar una vivienda y a la hora de pedir el préstamo al banco, te exige un aval para conceder la hipoteca, debes saber que existe una alternativa mucho menos arriesgada que el aval. Esta alternativa es la del hipotecante no deudor, una fórmula funciona similar a un aval, pero con una responsabilidad limitada.

El hipotecante no deudor no responde con la totalidad del patrimonio para saldar la deuda en caso de impago, sino que se puede poner como garantía otro inmueble o una cantidad determinada de dinero, según informa el portal inmobiliario Idealista en su blog.

Leer más: El Banco de España lanza un aviso para quienes tengan una hipoteca

Por lo tanto, en el caso de impago de hipoteca, el banco no podrá solicitar que utilice otros medios para saldar la deuda. Es decir, el resto del patrimonio del hipotecante no deudor no podrá ser usado por el banco para saldar la deuda de la hipoteca impagada. En cambio, en el caso de los avales, el banco tendrá derecho a solicitar al avalista que se haga cargo de la totalidad de la deuda.

Ventajas e inconvenientes

La principal ventaja de una hipoteca no deudor es que limita el riesgo de la pérdida del patrimonio a la hora de avalar una hipoteca, ya que no deberá responder con la totalidad de su patrimonio en caso de impago. Por el contrario, la principal desventaja es que muchas entidades financieras no aceptan la figura del hipotecante no deudor cuando los clientes van a solicitar una hipoteca, puesto que necesitan garantías económicas para conceder el préstamo.

No obstante, tienes una serie de recomendaciones para poder conseguir un préstamo hipotecario con la figura del hipotecante no deudor. La primera es comparar diversas hipotecas para poder encontrar un banco que permita este trámite. También puedes negociar con las entidades esta opción antes de firmar una hipoteca. Otra opción que a la hora de pedir el préstamo tengan buena solvencia económica o contar con la ayuda de alguien que conozca bien el mundo hipotecario como un bróker.