Escrivá enfría la sentencia del TJUE de los interinos y dice que se ha interpretado «muy extensiva»

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha enfriado los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se publicó este jueves sobre trabajadores interinos de la Administración y ha asegurado que se ha interpretado de manera «muy extensiva».

Durante un desayuno organizado por el Nueva Economía Fórum, Escrivá ha asegurado que la respuesta a la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid «se refiere a casos concretos y a ámbitos concretos». «Creo que se ha hecho una interpretación muy extensiva de esa sentencia que no estaría justificada. Tendremos que ver cómo la interpretan los tribunales nacionales», ha apuntado el ministro.

En concreto, la sentencia, a la que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, apunta que en el caso de considerar que se ha producido un abuso en cuanto a la concatenación de contratos temporales para interinos, pasar a convertirlo en un «indefinido no fijo» no es una respuesta adecuada, ya que sigue siendo una figura temporal.

Escrivá critica que se considere un «coste» el personal

Esta es una categoría dentro del personal laboral de la Administración en la que alguien que no ha obtenido la plaza por oposición pero que, al llevar mucho tiempo encadenando contratos temporales, obtiene la condición de indefinido aunque no de fijo por no tener aún esa plaza «en propiedad».

Tampoco el hecho de que los trabajadores puedan reclamar una compensación a la Administración ni que el Gobierno, mediante la apertura de procesos de consolidación de empleo temporal, puedan ser medidas correctivas, ya que estas convocatorias deberían ser independientes.

La respuesta del TJUE parte de una pregunta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre litigios de trabajadores de la Comunidad de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Madrileña de Atención Social. Se trata de empleados que enlazaron durante muchos años contratos temporales sucesivos porque no se convocaron las plazas para cubrir esos puestos de manera permanente, explican.

Sobre la situación de la temporalidad en el sector público, Escrivá ha asegurado que el principal problema ha sido que, durante mucho tiempo, las plantillas se han entendido como un «coste», cuando el factor trabajo debería ser entendida como «capital» de la Administración. Esto ha hecho que ni los trabajadores se hayan sentido implicados ni hayan podido realizar formación a las cohortes de funcionarios, ya que esas relaciones temporales las desincentviaban.

El Gobierno acabará con la tasa de reposición

En este sentido, el ministro ha reiterado su compromiso de acabar con la tasa de reposición de los funcionarios, ya que este mecanismo fomenta el ‘statu quo’ en la Administración, sin fomentar que se estudie las necesidades que necesita el Estado. Además, ha puesto el foco también en las convocatorias de empleo público, que a su juicio han de resolverse más rápido y convocarse de manera más recurrente.

Escrivá ha insistido en que el Gobierno ha cumplido ya gran parte de su compromiso de consolidar 300.000 plazas a finales de año, con los últimos datos apuntando a unas 225.000.

De acuerdo con los cálculos de los despachos especializados, esta sentencia podría afectar a entre 800.000 y un millón de empleados públicos.