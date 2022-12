Estos serán los pensionistas más afortunados en 2023

Las pensiones contributivas de la Seguridad Social aumentarán un 8,5% en 2023, según la inflación media registrada en los últimos doce meses, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, en cumplimiento de la reformada ley de pensiones. Además de estas, las pensiones no contributivas mantendrán el incremento del 15% que ya se está aplicando desde julio por un real decreto-ley de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

No obstante, esta subida de pensiones no afectará a todas por igual. Según el portal especializado en jubilación 65 y más, la pensión media del sistema de jubilación subirá en 2023 hasta los 1.186 euros mensuales, repartidos en 14 pagas, respecto a los 1.093,13 euros actuales. Si se mira la pensión media de jubilación, la subida será de 107 euros, pasando de los 1.257 euros mensuales actuales a los 1.364.

En cuanto a la pensión máxima, la subida resultante de aplicar el porcentaje del 8,5% será de 240 euros más. Esta retribución pasará de los 2.919,2 euros actuales al mes a los 3.059,2, repartidos en 14 pagas y llegando a un total anual de 42.829 euros. 463.657 pensionistas en España cobran la pensión máxima.

Por otra parte, la pensión mínima subirá entre 61 y 76 euros. Los jubilados con 65 años o más cobrarán en 2023 743,2 euros si tienen cónyuge no a cargo; 783 si no tienen cónyuge y 966,2 si tienen cónyuge a cargo. Los jubilados menores de 65 años cobrarán 692,5 euros con cónyuge no a cargo; 732,6 si no tienen cónyuge y 905,9 con cónyuge a cargo.

Las pensiones no contributivas aumentan unos 40 euros mensuales

La pensión de viudedad subirá 66 euros, hasta los 846 euros de media; la de orfandad, 41 euros, hasta los 462 mensuales y la pensión en favor de familiares, 54 euros más, hasta los 694 euros. Por último, las pensiones no contributivas, como el Ingreso Mínimo Vital, mantienen el incremento del 15% y tienen una media de 497 euros mensuales en 2022, por lo que con esa subida se quedarán en los 520 euros mensuales de media, un incremento de 40 euros.

La Seguridad Social calcula que cada décima de subida de las pensiones tiene un coste de unos 150 millones de euros, por lo que elevarlas un 8,5% implicará un gasto de aproximadamente 12.750 millones de euros. El Banco de España, por su parte, estima que cada décima de incremento implica un coste de 180 millones de euros. Usando esas estimaciones, el coste de la subida de las pensiones en un 8,5% rondaría los 15.300 millones de euros.