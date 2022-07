El Gobierno eleva el gasto público hasta rozar los 200.000 millones en 2023

Nuevo récord histórico de gasto público. El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto ya a funcionar la maquinaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 -los últimos ya de esta legislatura- y para ello ha dado ya el primer paso: fijar el límite de gasto no financiero, más conocido como techo de gasto. Y, de nuevo, el desembolso de la Administración Pública alcanzará máximos históricos gracias al impulso de los fondos europeos. La cifra será de 198.221 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,1% respecto al año anterior, cuando ascendió hasta los 196.142 millones.

El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero ha alcanzado un acuerdo con el equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para disponer de un mayor volumen de recursos que permitan gestionar las políticas públicas del año que viene, según han informado a Economía Digital fuentes del Ejecutivo. Sin tener en cuenta las ayudas que llegan desde Bruselas, que para el año que viene bajan de los 26.355 millones hasta los 25.156, el límite de gasto del Estado subiría un 1,9% respecto a 2022, lo que supone 173.065 millones de euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañada de Nadia Calviño, José Luis Escrivá e Isabel Rodríguez durante su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa este martes. EFE/ Chema Moya

El Consejo de Ministros da así luz verde este martes a este incremento del gasto público, que supone el pistoletazo de salida de la elaboración de las cuentas públicas y que se ha marcado como objetivo principal proteger a la mayoría social frente a la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. Para ello, Montero se ha propuesto garantizar un sistema de bienestar y protección; fortalecer a la clase media y mantener el compromiso de responsabilidad fiscal.

Más capacidad de gasto para las CCAA

En cuanto al déficit, el Gobierno de coalición espera reducirlo hasta el 3,9% en 2023 desde el 5% con el que prevé cerrar este año y cumplir así el compromiso con Bruselas. No obstante, el incumplimiento de este porcentaje no implicaría sanciones por parte de la Unión Europea, ya que las reglas fiscales europeas se encuentran suspendidas desde el inicio de la pandemia de coronavirus. «Las reglas fiscales siguen suspendidas pero no así la responsabilidad fiscal», ha indicado la responsable de Hacienda. «El gobierno va a someter a votación el que se siguen teniendo circunstancias extraordinarias y por tanto la suspensión de las reglas fiscales», ha continuado.

El Ejecutivo de Sánchez también eleva en dos décimas la tasa de referencia de déficit de las comunidades autónomas y éstas son asumidas por la Administración Central para permitir que las regiones tengan más capacidad de gasto. «Hemos incrementado el margen de déficit de las comunidades autónomas cuya tasa de referencia será del 0,23% en vez del 0,25, estas se restan de la administración central», ha explicado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por otro lado, el Estado incrementa la transferencia a la Seguridad Social en casi 1.500 millones, de los 18.396 de 2022 hasta los 19.888, lo que supone un incremento del 8,1%. Según el gobierno, de esta forma se cumple con el Pacto de Toledo y garantiza la sostenibilidad del sistema.