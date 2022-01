Novedades relevantes en la regulación del teletrabajo de los empleados públicos en la Administración General del Estado (AGE) que ultima el Gobierno para su aprobación a finales de febrero: el Ejecutivo se plantea que los funcionarios puedan escoger menos de los tres días semanales de teletrabajo previsto.

Así lo confirman a Economía Digital fuentes conocedoras de la última reunión del Ejecutivo con Fedeca, en la que el Gobierno trasladó que está estudiando introducir cambios al nuevo decreto de teletrabajo que prevé aprobar en febrero fijará la posibilidad de trabajar a distancia tres días, un 60% de la jornada semanal, pero elimina la posibilidad de combinar las opciones y tienen que ser jornadas completas de teletrabajo o desempeño presencial.

Tras escuchar algunas de las propuestas de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) y anteriormente de los sindicatos del área pública (CSIF, CCOO y UGT), el Gobierno está repensando la posibilidad de un teletrabajo de menos del 60%, lo que supondría permitir que los empleados públicos puedan escoger realizar uno, dos o tres días de teletrabajo.

Actualmente, y desde el pasado mes de octubre, el Ministerio de Hacienda y Función Pública retomó la presencialidad en la AGE, salvo algunas excepciones, restringiendo el trabajo telemático a los empleados públicos a un máximo de un día semanal, el 20% de la jornada, frente a los cuatro días de teletrabajo que tenían hasta entonces con motivo del Covid, con la posibilidad de combinar las opciones, es decir, alternar el teletrabajo o el trabajo presencial a lo largo del mismo día.

Estudiará la combinación de jornada y sumar altos funcionarios al teletrabajo

Fuentes de Fedeca subrayan que el encuentro con la Administración, celebrada con la directora general de FP, Isabel Borrel, ha sido “muy amable” y de intercambio de pareceres, algunos de los cuales el Gobierno ya estaba dilucidando repensar porque otros colectivos habían realizado la misma reclamación.

En cuanto a la principal reclamación de los altos funcionarios, la eliminación del artículo 7 de la norma que veta el acceso al teletrabajo, tanto de forma directa como indirecta, del personal directivo, Fedeca solo ha logrado el compromiso de la Administración de que darán una vuelta a dicho artículo.

Tampoco tienen claro todavía en el Ejecutivo si se continuará con el sistema de combinación de las modalidades de trabajo presencial y teletrabajo en la misma jornada. Fedeca pide que se mantenga la posibilidad de combinar en aras de favorecen la conciliación con la vida familiar y la vida personal.

No a la exigencia de un año en el mismo puesto

Otro de los puntos que el Gobierno está repensando es el de la valoración de funciones y no tanto de unidad y puesto de trabajo. Desde Fedeca también quieren hacer ver la situación de un número de funcionarios de distintas administraciones con lo que se conoce como “puestos mochila”, referidos al caso de empleados públicos que no forman parte de la relación de puestos de trabajo, y por lo tanto no computan al no ocupar un plaza, pero se les crea un puesto de nivel similar con las mismas funciones y derechos.

Con la nueva normativa prevista se exigiría que se lleve un año en el mismo puesto de trabajo para poder teletrabajar en relación a ese puesto de trabajo, por lo que Fedeca demanda que se valore un año de experiencia en esa función u otras similares, no necesariamente en el mismo puesto de trabajo.

Ello evitaría la práctica imposibilidad de muchos funcionarios de poder optar al teletrabajo, ya que en algunos cuerpos administrativos con gran movilidad, como los diplomáticos, a veces mantienen el mismo puesto unos dos años, de forma que apenas podrían optar a un año de teletrabajo.

Posible descarte las cuotas de género y Ley de FP en febrero

En lo que sí se han mostrado bastante receptivos es respecto a la propuesta de no establecer cuotas de género, sino llevar a cabo informes de valoración de impacto de género.

Desde Fedeca entienden que la perspectiva de género que debe estar presente en todas las políticas públicas no queda garantizada con un reparto matemático por sexos en el acceso al teletrabajo, sino que debe introducirse un sistema de indicadores de género, así como un mecanismo de seguimiento de éstos.

En otro orden de cosas, Fedeca también trasladó su inquietud sobre la reforma de acceso a la Formación Profesional (FP). Las estimaciones del Gobierno es que el plan ejecutivo que debería haberse elaborado antes del 31 de diciembre estará listo para el mes de febrero.