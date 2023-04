Advertencia de Hacienda: este error en la declaración te puede costar caro

Pequeños errores en la declaración de la renta pueden resultar costosos, pero la mayoría de ellos se pueden corregir fácilmente antes de recibir una carta de la Agencia Tributaria notificando una posible sanción. Uno de los errores más comunes es tener una dirección fiscal desactualizada, lo que podría resultar en una multa de 100 euros.

Según la Ley General Tributaria 58/2003, el domicilio fiscal es el lugar donde el contribuyente se relaciona con la Administración tributaria. Para las personas físicas, esto sería su lugar de residencia, mientras que para las empresas se refiere a su domicilio social o sede central. Ambos lugares son donde se centralizan las actividades económicas.

¿Cómo cambiar el domicilio fiscal?

La Agencia Tributaria enfatiza la importancia de proporcionar la dirección fiscal correspondiente al año en curso (2023) al presentar la declaración de la renta, incluso si nuestras ganancias del año anterior (2022) ya se han reflejado en el borrador. Esto se debe a que, en caso de que Hacienda necesite comunicarse con nosotros, utilizarán esta información como referencia. Por lo tanto, si has cambiado de domicilio fiscal en los últimos meses y no lo has actualizado, existen varias formas de corregir la información ante la agencia tributaria al preparar tu declaración de la renta.